Driessen ziet rare situatie rondom De Ligt: 'Wat een gelul van Ten Hag'

Valentijn Driessen heeft zich verbaasd over de acties en uitspraken van Erik ten Hag, tijdens en na het duel Manchester United - Brentford (2-1). Volgens de journalist van De Telegraaf had Matthijs De Ligt veel eerder het veld moeten verlaten, na zijn hoofdblessure.

In de tiende minuut van dat Premier League-duel kreeg De Ligt een tik tegen zijn hoofd. Kevin Schade wilde de bal wegtrappen, terwijl de oud-Ajacied met zijn hoofd richting de bal ging. De knie van Schade raakte vervolgens het hoofd van De Ligt. Met een bebloed hoofd moest De Ligt behandeld worden buiten de lijnen. Na enkele minuten stond de Nederlandse verdediger weer op het veld; hij werd niet gewisseld. Toen De Ligt vlak voor rust weer flink bloedde, moest hij toezien hoe zijn team met tien man de 0-1 tegen kreeg.

LEES OOK: Erik ten Hag hangt cabaratier uit tegenover Engelse pers: 'Jij mag het opnemen tegen Mourinho'

"Je denkt sowieso: waarom ga je nou zo laag koppen", begint Valentijn Driessen bij Kick-Off. "Maar tien minuten later (na zijn eerste behandeling, red.) ging het weer bloeden. Dan denk je: kom op met die tulband, in de rust kijken we wel verder. Het bloed gutste er iets later weer uit, op slag van rust. Weer tien tegen elf. Toen stond die van Brentford (Ethan Pinnock, red.) helemaal vogeltjevrij." Driessen vindt de keuzes van de teamdoktoren onbegrijpelijk. "Die medische staf kun je bijna ontslaan, dat kost je bijna de wedstrijd. Daarna (na rust, red.) hebben ze (United, red.) het echt verschrikkelijk goed gedaan. Maar het was zo onnodig om tot drie keer toe met tien tegen elf te spelen. Werkelijk waar..."

Ten Hag vond het echter niet nodig om zijn nieuwe centrale verdediger te wisselen. "Zijn lezing was dat het droogbloed was", stelt Mike Verweij. Van die uitspraak snapt Driessen helemaal niks. "Wat een gelul man. Het bloed stroomde zijn oren en zijn hoofd uit. Het zat in zijn shirt. Het was helemaal geen gestold bloed."

