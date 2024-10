Duidelijkheid voor Ajax omtrent fitheid transferdoelwit

Manchester United heeft meer informatie over de blessure van gedeeld. De Braziliaanse buitenspeler raakte geblesseerd in de Europa League-wedstrijd tegen Fenerbahçe (1-1) en moet in ieder geval dit weekend verstek laten gaan.

Antony wordt de afgelopen weken regelmatig in verband gebracht met een terugkeer bij Ajax. De Braziliaan vertrok in de zomer van 2022 voor een bedrag van zo’n honderd miljoen euro naar Manchester United, maar in Engeland wist hij in twee seizoenen nauwelijks te overtuigen. Halverwege oktober kwam het gerucht naar buiten dat de aanvaller op huurbasis terug kan keren naar Ajax, dat daar intern nog discussie over voert.

Afgelopen donderdag mocht Antony in een invalbeurt op bezoek bij Fenerbahçe weer laten zien wat hij kan. Een kwartier na zijn entree ging het echter helemaal mis voor de aanvaller. Na contact met zijn tegenstander ging Antony naar de grond, waarna hij huilend op een brancard werd afgevoerd. Er werd gevreesd voor een flinke blessure voor het Ajax-doelwit.

Zaterdag heeft Manchester United op de clubwebsite een update gegeven over de blessure van Antony. De buitenspeler heeft een verstuikte enkel opgelopen en zal zondag niet inzetbaar zijn als de ploeg van Erik ten Hag op bezoek gaat bij West Ham United. Hoelang de Braziliaan naar verwachting aan de kant zal staan, is nog niet duidelijk.

