Mourinho komt met cynisch compliment aan scheidsrechter Turpin na rode kaart

José Mourinho heeft zich fel uitgelaten over Clément Turpin, de scheidsrechter bij het Europa League-duel tussen Fenerbahçe en Manchester United (1-1). De Portugese manager liet zich gaan nadat zijn ploeg geen strafschop kreeg en werd vervolgens met een rode kaart naar de tribune gestuurd.

In de 57ste minuut van het duel tussen Fenerbahçe en Manchester United dacht de thuisploeg recht te hebben op een strafschop nadat Bright Osayi-Samuel in het zestienmetergebied tegen de grond ging. Turpin wilde daar echter niets van weten en ook de VAR greep niet in, tot woede van Mourinho. Zijn felle reactie kwam de Portugees vervolgens op een rode kaart te staan.

Na afloop van het duel wordt Mourinho voor de camera van TNT Sports gevraagd naar het moment. De trainer van de Turkse topclub had even daarvoor om uitleg gevraagd bij de scheidsrechter. “Hij vertelde me iets geweldigs”, begint de oefenmeester cynisch. “Op hetzelfde moment kon hij de gebeurtenissen in de zestien en mijn gedrag aan de zijlijn zien”, stelt hij.

“Ik wil hem feliciteren”, gaat Mourinho verder. “Zijn perifere zicht is absoluut fantastisch als hij tijdens de wedstrijd, met honderd mijl per uur, een oog op de penaltysituatie en een oog op de bank en mijn gedrag had. Dat is waarom hij een van de beste scheidsrechters in de wereld is.” De trainer van Fenerbahçe geeft vervolgens aan het penaltymoment inmiddels teruggekeken te hebben. “Maar ik zeg niks over het incident.”

