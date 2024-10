Manchester United komt niet verder dan punt tegen sterk Fenerbahçe, Antony huilend per brancard van het veld

Manchester United heeft ook het derde duel in de Europa League, op bezoek bij Fenerbahçe, niet winnend af weten te sluiten. In Istanbul had de thuisploeg in de eerste helft het betere van het spel, maar kwam de ploeg van Erik ten Hag via op voorsprong. Vlak na rust zette de eindstand op het bord: 1-1. Slecht nieuws kwam er nog in de slotfase, toen per brancard moest worden afgevoerd.

Fenerbahçe begon erg sterk aan de wedstrijd in Istanbul tegen Manchester United, waar Noussair Mazraoui als aanvallende middenvelder speelde. De Turken hadden het merendeel van het balbezit, maar wisten dit in het eerste kwartier niet in grote kansen om te zetten. Na een kwartier spelen kwam de ploeg van Erik ten Hag na balverlies van Fred voor het eerst in de buurt van de goal van de thuisploeg. Alejandro Garnacho bracht de bal na een goede dribbel naar de zijkant van het strafschopgebied, waarna hij de bal op Mazraoui zag. Hij speelde Joshua Zirkzee aan, die de bal terugtrok naar Eriksen. De voormalig Ajacied haalde in een keer uit en plaatste deze buiten bereik van Dominik Livakovic.

Na de treffer leek Manchester United onder de druk van Fenerbahçe uit te kunnen voetballen, maar in minuut 22 kreeg de thuisploeg een grote kans via Dusan Tadic. Nadat André Onana de bal had losgelaten kon de Serviër vrij inschieten, maar de teruggelopen Manuel Ugarte haalde de bal van de lijn. In het vervolg van de eerste helft zette de ploeg van José Mourinho steeds meer druk en werd er af en toe heel fraai gecombineerd. De grootste kans voor de thuisploeg kwam na 37 minuten spelen, toen En-Nesyri opdook voor Onana. De Marokkaanse spits kreeg liefst twee kopkansen van heel dicht bij, maar de keeper wist zijn doel knap schoon te houden.

In het tweede bedrijf schoot Fenerbahçe weer uit de startblokken, waarbij de ploeg van Mourinho, in tegenstelling tot in de eerste helft, dit keer wel trefzeker was. Vier minuten na de rust verstuurde Allan Saint-Maximin een indraaiende voorzet, die En-Nesyri nu wel langs Onana wist te knikken. Daarbij werd de spits geen strobreed in de weg gelegd door Victor Lindelöf en Lisandro Martínez, die beiden in zijn buurt stonden.

Na bijna een uur spelen dacht de thuisploeg de uitgelezen kans op een voorsprong te krijgen. Bright Osayi-Samuel ging naar de grond in het strafschopgebied van Manchester United, maar zowel scheidsrechter Clément Turpin als de VAR wilden niets weten van een penalty. Wegens zijn enorm felle reactie hierop kreeg Mourinho een rode kaart gepresenteerd, waarna de Portugees op de tribune moest plaatsnemen.

In het vervolg van de tweede helft was het vooral Manchester United dat de kansen kreeg. Toch wisten onder meer Marcus Rashford, Mazraoui, Garnacho en invaller Rasmus Højlund de bal niet langs Livakovic te krijgen. In de slotfase van de wedstrijd kreeg Manchester United nog een flinke domper te verwerken. Nadat invaller Antony naar de grond was gegaan, gaf hij al snel aan dat het niet ging. De Braziliaan, die aan een terugkeer naar Ajax wordt gelinkt, ging al snel weer op de grond liggen, om zich in tranen met een brancard af te laten voeren.

