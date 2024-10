Wederom bijval voor Ten Hag: 'Wat ik belangrijk vind, is dat ze vertrouwen in de trainer houden'

Als het aan José Mourinho ligt, dan houdt de clubleiding van Manchester United vertrouwen in trainer Erik ten Hag. De Portugese oefenmeester van Fenerbahçe, die donderdagavond in het eigen Şükrü Saracoğlustadion de Engelse topclub ontvangt in de Europa League, was zelf tussen 2016 en 2018 trainer van The Red Devils.

“Zoals jullie weten, wonnen we de Europa League”, blikt Mourinho op de persconferentie terug op de successen die hij behaalde bij Manchester United. De Portugees houdt er stiekem zelfs rekening mee dat hij nog een prijs mag bijschrijven. "We werden tweede in de Premier League. Ik denk dat we nog steeds kans maken om de titel van toen te krijgen als ze Manchester City straffen. Dan moeten ze me de bonus uitkeren.”

De Portugees volgde in de zomer van 2016 Louis van Gaal op bij Manchester United. Aan het dienstverband kwam na een kleine 2,5 jaar een einde, nadat Mourinho in december 2018 werd ontslagen. “Ik vertrok bij Manchester United met een goed gevoel bij de club en de fans', vervolgt Mourinho. “Als het niet goed met ze gaat, stemt me dat niet gelukkig. Wat ik belangrijk vind, is dat ze vertrouwen in de trainer houden, want dat geeft stabiliteit.”

Onder Ten Hag kent Manchester United geen goed begin van het seizoen. The Red Devils staan momenteel op een teleurstellende twaalfde plaats in de Premier League. Fenerbahçe is in de Turkse Süper Lig terug te vinden op een vierde plaats. “Ik denk niet dat Manchester United bang hoeft te zijn voor Fenerbahçe, maar ik denk dat als ze denken dat het makkelijk wordt, dat een verkeerde benadering zou zijn. Ik denk dat ze op volle oorlogssterkte komen, dat is wat ik zou doen”, besluit Mourinho.

