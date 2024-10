Ajax-doelwit Eriksen doet Ten Hag plezier met schitterende goal tegen Fenerbahçe

heeft het Manchester United van Erik ten Hag in het Europa League-duel op bezoek bij Fenerbahçe op voorsprong gezet. De Deense middenvelder kreeg de bal op de rand van de zestien aangespeeld van Joshua Zirkzee en plaatste deze in een keer buiten het bereik van doelman Dominik Livakovic.

Manchester United begon erg moeizaam aan het duel in Turkije. Het eerste kwartier had Fenerbahçe het meeste van het balbezit, terwijl de Turken ook al twee kansen bij elkaar had gespeeld. Na vijftien minuten voetballen kwam de ploeg van Ten Hag voor het eerst in het strafschopgebied van de tegenstander. Daar kreeg de op tien spelende Noussair Mazraoui de bal bij Zirkzee, die deze teruglegde op Eriksen. Het Ajax-doelwit schoot de bal in een keer tegendraads buiten het bereik van Livakovic.

Manchester United heeft navraag gedaan naar een andere trainer, weet Florian Plettenberg van het Duitse Sky.