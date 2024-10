Ten Hag baalt van nieuwe blessuregolf bij Manchester United: ‘Dat remt ons af’

Erik ten Hag is niet blij met de nieuwe blessuregolf waar hij bij Manchester United mee te maken heeft. Voor het tweede seizoen op rij worden The Red Devils geteisterd door blessures en dat drijft de Nederlandse oefenmeester tot waanzin.

Ten Hag kon dit seizoen bij Manchster United nog geen beroep doen op Luke Shaw, Leny Yoro en Tyrell Malacia. Daarnaast miste Mason Mount ook al enkele wedstrijden vanwege blessure, terwijl Kobbie Mainoo de komende weken uit de running is met een spierblessure. Donderdagavond in de wedstrijd tegen Fenerbahçe kwam daar nog de blessure van Antony bij.

Dat het blessureleed dit seizoen weer een issue is bij Manchester United, daar kon Ten Hag niet om heen. “Dat remt ons af', aldus de Nederlander op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen West Ham United. “Ook in onze stand op de ranglijst. We kunnen niet ons beste team opstellen en dat houdt ons tegen. We hebben meer spelers nodig die vaker beschikbaar zijn en daar moeten we samen aan werken. Dat geldt voor de spelers, de coaches en alle stafleden.”

Ten Hag vol vertrouwen

Ondanks de dramatische seizoensstart met Manchester United barst Ten Hag nog altijd van het vertrouwen. “We moeten beter ons best doen. Want als iedereen fit is, weten we dat we een heel lastige ploeg zijn om tegen te spelen. Als we alle spelers hebben, kunnen we heel succesvol zijn. Dat hebben we de afgelopen maanden ook laten zien”, besluit hij.

