Ajax-miskoop verrast vriend en vijand met geweldige volley: 'In Amsterdam gaat nu een belletje rinkelen'

heeft dinsdagavond een heerlijk doelpunt op zijn naam gekregen. De linksback, die bij Ajax tot op heden totaal geen succes werd, is bij het Kroatisch elftal de laatste tijd een vaste waarde en bekroonde dat met een subliem doelpunt.

Kroatië speelt dinsdag uit tegen Polen, een duel in de Nations League A - groep 1. Bij Polen zit Robert Lewandowski verrassend genoeg op de bank, terwijl oud-Feyenoorder Sebastian Szymanski een basisplaats heeft. Kroatië speelt onder leiding van veteraan Luka Modric, terwijl Josip Sutalo (Ajax) ook vanaf het begin mocht spelen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Farioli legt kritiek op roulatiebeleid naast zich neer: 'Kijk maar naar internationale topvoetbal'

Polen sprong uit de startblokken in een poging om alsnog bij de beste twee teams van de poule te behoren. Via Piotr Zielinski werd het al snel 1-0. Kroatië vocht zich vervolgens terug: na twintig minuten werd een vrije trap van Modric afgeslagen. De bal kwam voor de voeten van Sosa, die niet nadacht en met een piekfijne volley de bal achter Marcin Bulka schoot. Niet veel later zou Kroatië nog twee keer scoren.

Sosa wordt dit seizoen door Torino gehuurd van Ajax. De linksback is daar nog niet uitgegroeid tot volledige vaste waarde. Volgend jaar zomer keert Sosa weer terug in Amsterdam, behalve als de Turijnse club de optie tot koop licht. Het is niet bekend hoe hoog die koopoptie is

🚨🇪🇺 GOAL | Poland 1-1 Croatia | Borna Sosa



WHAT A GOAL FROM BORNA SOSA !!!!!!pic.twitter.com/7yngW6jL4r — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 15, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Basten over Ajax-speler: ‘Hij heeft ruzie en problemen met alles en iedereen’

Marco van Basten ziet bij Ajax een speler die aan het worstelen is.