Feyenoord bekroont heerlijke week en pakt ook in Utrecht de volle buit

Feyenoord heeft, na de overwinning op Benfica in de Champions League, ook in de Eredivisie goede zaken gedaan. In Stadion Galgenwaard wonnen de Rotterdammers zondagmiddag met 0-2 van FC Utrecht. Door deze overwinning is Feyenoord naar de derde plaats geklommen in de Eredivisie. Utrecht blijft, ondanks de nederlaag nog boven de tegenstander van zondagmiddag staan.

Feyenoord heeft weinig rust gehad in de aanloop naar de wedstrijd met FC Utrecht. In Lissabon wonnen de Rotterdammers afgelopen woensdag met 1-3 van Benfica in de Champions League. Door de overwinning kwam Feyenoord al op zes punten te staan uit drie wedstrijden. Feyenoord en FC Utrecht hadden allebei, voorafgaand aan de wedstrijd van zondagmiddag, nog niet verloren. De Domstedelingen stonden op 22 punten uit acht duels, en de mannen van Brian Priske hadden 16 verzameld uit acht duels. Utrecht had voor de ontmoeting in de Galgenwaard nog maar twee verliespunten. De formatie van Ron Jans speelde alleen gelijk tegen het SC Heerenveen van Robin van Persie.

In de eerste minuten van de wedstrijd gebeurde er niet zo gek veel. Vanaf minuut zeven begon Feyenoord met het aanvallen in Utrecht. Na een aantal mislukte corners was het dan raak voor de Rotterdammers. Hugo Bueno gaf de bal hard voor en Julian Carranza kon de bal vervolgens simpel achter doelman Vasilis Barkas tikken. De Argentijn liep naar het uitvak en trok zijn shirt omhoog, een eerbetoon aan de overleden keeper van Philadelphia: Holden Trent. Het was een goed uitgespeelde aanval, dat is zeker. Even later probeerde ook Mohamed Osman de 0-2 op het scorebord te zetten, maar er volgde een relatief slap schot na zijn dribbelactie.

Voetballend hield het allemaal niet over in de eerste helft tussen FC Utrecht een Feyenoord. Veel ballen gingen onnodig verloren en er waren niet veel mooie combinaties, op de openingstreffer van de uitploeg na. Enkele minuten voor het rustsignaal schoot Bueno nog een keer keihard op doel, maar Barkas kon de bal relatief makkelijk tegenhouden. Zo gingen de ploegen met een 0-1 ruststand aan de thee.

Na rust was de opdracht voor FC Utrecht duidelijk: de gelijkmaker binnenschieten. Het ging allemaal niet gemakkelijk, want de uitploeg stond zijn mannetje. In de 55ste minuut van het duel werd de marge zelfs verdubbeld door Quinten Timber. Hij schoot, van zo’n 22 meter, de bal geweldig in de lange hoek. Barkas had het nakijken. Utrecht was het even helemaal kwijt, want ook na de goal konden de mannen van Priske de bal continu rondspelen achterin. Hoewel Utrecht het probeerde, is Feyenoord nooit echt in de problemen gekomen.

Noah Ohio schoot de aansluitingstreffer nog tegen de touwen, maar deze werd afgekeurd want Jens Toornstra stond in diezelfde aanval buitenspel. Timber raakte enkele minuten voor het einde geblesseerd aan zijn rechterenkel. Hij werd gewisseld. Woensdag staat de Klassieker tegen Ajax op het programma, dus er kan niet te veel risico genomen worden met de middenvelder.

