Frenkie de Jong koopt miljoenenvilla in Nederland

is de nieuwe eigenaar van een vrijstaande villa in Noord-Brabantse plaatsje Berkel-Enschot. Volgens de website Bekende Buren heeft de middenvelder van Barcelona een bedrag van 1,75 miljoen euro neergeteld voor de woning.

De Jong heeft de woning uit eigen zak betaald. "Uiteraard hoefde Frenkie niet naar de bank voor het aanvragen van een hypotheek. Hij heeft de hele koopsom met eigen geld betaald", schrijft de doorgaans goed geïnformeerde website. Voor de investering van 1,75 miljoen euro krijgt De Jong een villa met een woonoppervlakte van 360 vierkante meter.

De woning heeft liefst negen kamers, waarvan vijf slaap- en drie badkamers. De kamers zijn verdeeld over twee woonlagen en een zolder. Daarnaast heeft De Jong de beschikking over een voor- en achtertuin; in de achtertuin, die bijna 760 vierkante meter groot is en op het zuiden ligt, heeft hij een zwembad. Tot slot is er een aangebouwde stenen garage, waar De Jong drie auto's in kwijt kan.

Het is overigens niet zijn eerste optrekje in Nederland. In augustus 2022 kocht hij al een twee-onder-een-kapwoning in Arkel, de plaats waar hij opgroeide. Daar telde hij destijds 490.000 euro voor neer.

