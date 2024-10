‘George Clooney van de Eredivisie’ met de grond gelijk gemaakt: ‘Dat gedrag voor de camera…’

Martijn Krabbendam en Kenneth Perez hebben zich afgelopen weekend geërgerd aan Peter Bosz. De trainer van PSV haalde zaterdagavond na het met 2-1 gewonnen thuisduel met Sparta Rotterdam voor de camera van ESPN hard uit naar scheidsrechter Danny Makkelie.

Bosz had na PSV - Sparta geen goed woord over voor Makkelie. In de 87ste minuut van die wedstrijd werd Johan Bakayoko in het strafschopgebied uit balans gebracht door Metinho. Makkelie liet doorvoetballen, tot woede van Bosz. De trainer liet zijn onvrede in woord en gebaar blijken en ontving een gele kaart. Na afloop wordt hij daarnaar gevraagd. “Ik ben altijd wel boos op Makkelie. Dat ligt dus misschien meer aan mij. Ik vind het helemaal niks”, zei Bosz onder meer in een interview tegenover ESPN.

Volgens Krabbendam mag Bosz van geluk spreken dat hij geen rode kaart ontving van Makkelie en zo een schorsing ontliep. “Laat hem nou maar gewoon blij zijn dat hij in de volgende wedstrijd tegen AZ op de bank zit”, zegt de journalist maandagavond in Voetbalpraat. “Hij is gespaard door Makkelie. En vervolgens krijgt Makkelie na afloop nog een draai om zijn oren van Bosz! Iedereen wordt weggestuurd, maar Koning Bosz niet. En dan gaat hij zich na afloop nog zo zitten beklagen…”

“En dan weer dat gedrag voor de camera… Hij is de George Clooney van het Nederlandse trainersgilde”, vergelijkt Krabbendam Bosz met de wereldberoemde Amerikaanse acteur. Perez kan zich vinden in de analyse van Krabbendam over de PSV-trainer. “Wat hij zei sloeg werkelijk waar he-le-maal nergens op. Want die overtreding op Bakayoko was totaal niet duidelijk of zo. Het sloeg he-le-maal nergens op.”

