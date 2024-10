Mooie beelden: Serdar Gözübüyük geeft Noa Lang tijdens wedstrijd welgemeend advies

Serdar Gözübüyük speelt de hoofdrol in de nieuwe aflevering van Achter het Fluitsignaal, de serie waarin er een kijkje achter de schermen wordt gegeven bij de scheidsrechters van de KNVB. In de aflevering is een mooi onderonsje tussen Gözübüyük en zichtbaar.

Gözübüyük wordt op 28 september gevolgd tijdens de wedstrijd tussen Willem II en PSV (0-2). De arbiter kende een probleemloze wedstrijd en hoefde slechts drie kaarten te trekken. In de tweede helft was er een mooi onderonsje zichtbaar met Lang.

Lang kwam na rust in het veld voor Malik Tillman. “Hoe is ‘ie, Noa? Hoe gaat het?”, vraagt Gözübüyük Lang op de man af tijdens een dood spelmoment. “Goed om je te zien, dat is een goed teken”, voegt de scheidsrechter eraan toe. “Ja, wel goed. Ik ben echt nog steeds niet helemaal fit”, is de PSV-aanvaller vervolgens eerlijk.

Gözübüyük reageert: “Je komt, je komt!”, zegt de 38-jarige leidsman. PSV maakte zich destijds op voor de Champions League-wedstrijd tegen Sporting. “Ga je mee volgende week, Champions League?”, vraagt de scheidsrechter aan Lang. “Ja, ja. De bedoeling is gewoon dinsdag spelen. Even kijken hoe ik uit deze wedstrijd kom”, antwoordt de aanvaller. Gözübüyük sluit af met advies: “Neem geen risico!”

Lang verscheen destijds niet aan de aftrap tegen Sporting, maar maakte als invaller zijn opwachting.

