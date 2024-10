Graag geziene Vandaag Inside-gast krijgt verbod opgelegd: ‘Mag nog twee keer komen!’

Gerard Joling mag tot de zomer nog maar twee keer langskomen bij Vandaag Inside, zo onthulde Wilfred Genee afgelopen week. De zanger komt graag langs in de talkshows van Talpa, maar staat tegenwoordig onder contract bij RTL. RTL-baas Peter van der Vorst zou moeilijk doen over de optredens van Joling bij VI en De Oranjezondag.

Joling werkte in het verleden voor SBS 6, maar staat tegenwoordig onder contract bij RTL. Desondanks komt de zanger nog altijd graag langs in de talkshows op SBS, die het beter doen dan die op de zender waar hij zelf onder contract staat. Zo zat hij onlangs bij De Oranjezondag om te zingen, maar hij mocht niet praten. Toen hij alsnog op een kruk plaatsnam, was hij na de reclame ineens verdwenen.

In de rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside van afgelopen donderdag bespreekt Genee samen met de gasten van woensdagavond Raymond Mens en Wouter de Winther de situatie rondom Joling. “Ik heb dus uit betrouwbare bron vernomen dat Gerard nog twee keer mag komen”, geeft Genee aan. “Twee keer, tot aan de zomer.” Wanneer hij dan langskomt, hoeft Joling het niet alleen bij zingen te houden. “Dan mag hij waarschijnlijk ook iets zeggen, maar dat heeft weer te maken met allerlei onderhandelingen. Er zijn wat dingen aan het veranderen.”

Joling moet langskomen op een donderdag

Zowel Mens als De Winther zouden graag aanwezig zijn bij de volgende uitzending dat Joling er is. “We gaan zorgen dat jullie er ook allebei zijn”, zegt Genee. Wanneer de presentator voorstelt dat het dan een vrijdag moet worden, reageert Mens geschokt. “Dan kan ik niet, ik zit dan in het theater. Dus het moet op een donderdag.” Voor De Winther is dat ook een optie, dus lijkt het erop dat een van de laatste bezoeken van Joling aan Vandaag Inside op een donderdag zal plaatsvinden.

VIDEO: Wilfred Genee bespreekt toekomst Gerard Joling bij Vandaag Inside

