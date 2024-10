Van der Gijp voorspelt einde Oranje-international: ‘Dit wordt ‘m niet meer, écht zonde’

Het gaat niet meer goed komen met , zo stelt René van der Gijp. De verdediger liet bij Ajax zien over enorm veel talent te beschikken, maar inmiddels zakt hij bij Manchester United regelmatig door het ijs. Van der Gijp denkt niet dat De Ligt nog voor een ommekeer kan zorgen.

“Die De Ligt krijgt me een partij kritiek”, begint Van der Gijp vrijdagavond bij Vandaag Inside. De verdediger maakte geen goede beurt bij het duel tussen Porto en Manchester United (3-3) en werd door de Engelse pers gezien als de zwakste van het veld. Johan Derksen geeft aan dat hij deze ontwikkeling voor De Ligt niet had zien aankomen. “Ik vond het écht een talent bij Ajax”, stelt De Snor. “Er is niemand die zo goed kan koppen als De Ligt.”

Van der Gijp is het ermee eens dat De Ligt bij Ajax liet zien veel talent te hebben, maar hij heeft zich volgens de oud-voetballer volledig in de verkeerde richting ontwikkeld. “Ik had meer het idee dat hij zich in de richting van Piqué zou ontwikkelen. Gewoon meedogenloos, op de grond liggen, slidings maken”, licht hij toe. “Het is zo zonde”, verzucht Van der Gijp.

Van der Gijp baalt van ontwikkeling De Ligt

Tafelgast Hélène Hendriks vraagt vervolgens of Van der Gijp verwacht dat het nog goed gaat komen met De Ligt. “Nee, hij heeft nu deze richting gekozen”, zegt hij, zichtbaar teleurgesteld. Wilfred Genee vraagt vervolgens ter bevestiging of Van der Gijp echt denkt dat het klaar is met De Ligt. “Nee, dit wordt ‘m niet meer”, antwoordt hij. “Zonde man, echt zonde.”

