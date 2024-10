De Ligt noemt verrassende naam als beste verdediger waarmee hij samen centraal heeft gespeeld

vindt de beste verdediger met wie hij samen een centraal duo heeft gevormd. Het duo vormde in seizoen 2018/19 regelmatig het hart van de defensie bij Ajax, wat de verdediger van Manchester United goed is bevallen.

In gesprek met Sky Sports krijgt De Ligt de vraag welke verdediger met wie hij heeft samengespeeld hij het beste vond. “Ik heb met zo veel geweldige verdedigers gespeeld”, begint de mandekker, die vervolgens aan een opsomming begint. “Van Dijk, Chiellini, Bonucci, Upamecano, Kim Min-Jae…”

Toch is er één naam die er voor De Ligt bovenuit steekt. “Maar als ik er één moet noemen waarmee ik het beste partnerschap had, waarmee ik het beste samenwerkte, is dat Daley Blind”, geeft hij aan. “Ik had een hele goede connectie met hem en we vulden elkaar erg goed aan. We wisten precies waar we elkaar moesten helpen. Dat is nog steeds het partnerschap waarin ik de beste connectie had.”

Eén jaar samen bij Ajax

Blind en De Ligt hebben in clubverband maar één seizoen samengespeeld. In de zomer van 2018 keerde Blind terug bij Ajax na vier seizoenen bij Manchester United. Een jaar later liet De Ligt Amsterdam achter zich voor een avontuur bij Juventus. Tijdens dat ene seizoen werd Ajax landskampioen, won het de beker en wist het ook de halve finale van de Champions League te bereiken. Daarin werd in de absolute slotfase verloren van Tottenham Hotspur.

Matthijs de Ligt 🤝 Daley Blind



High praise from one Manchester United defender to a former Red Devil 🔴 pic.twitter.com/PzI7hTmlHh — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 5, 2024

