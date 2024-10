Ratcliffe spreekt zich publiekelijk uit over mogelijk ontslag Ten Hag bij Manchester United

Sir Jim Ratcliffe, sinds december vorig jaar mede-eigenaar van Manchester United, heeft zich tegenover de BBC uitgesproken over een mogelijk ontslag van trainer Erik ten Hag. De Brit stelt dat de beslissing over de toekomst van de Nederlandse trainer uiteindelijk niet door hemzelf, maar door het compleet vernieuwde management van de club zal worden genomen.

Sinds de komst van Ten Hag, in de zomer van 2022, spendeerde United ruim 600 miljoen euro op de transfermarkt. Desondanks blijven de resultaten in zijn derde seizoen vooralsnog achter bij de verwachtingen: in de Premier League staat de grootmacht slechts dertiende, terwijl in de Europa League zowel tegen FC Twente (1-1) als afgelopen donderdag tegen FC Porto (3-3) gelijk werd gespeeld. De toekomst van Ten Hag, die afgelopen zomer na een lange periode van onzekerheid tóch aan mocht blijven en zijn contract zelfs met een extra seizoen verlengde, is daarom al weken onderwerp van gesprek.

De BBC vraagt Ratcliffe naar zijn kijk op de toekomst van Ten Hag en krijgt in eerste instantie een ontwijkend antwoord. "Ik wil die vraag niet beantwoorden", begint de miljardair, "Maar ik mag Erik graag. Ik denk dat hij een goede trainer is, maar het is uiteindelijk niet mijn call. Dat is aan het managementteam dat Manchester United runt en dat zal moeten beslissen hoe we het team het best kunnen helpen op verschillende vlakken", houdt Ratcliffe zich op de vlakte.

Onder leiding van Ratcliffe, die in december een kwart van de clubaandelen verwierf, werd de afgelopen maanden een compleet nieuw clubmanagement neergezet. "Het team is pas sinds juni of juli bij elkaar, Omar Berrada (CEO) en Dan Ashworth (sportief directeur) zijn pas in juli begonnen", stipt Ratcliffe aan. "Je kan het bijna in weken tellen, ze zijn hier nog niet zo lang dus ze zullen de situatie in kaart moeten brengen en logische beslissingen moeten nemen. Ons doel is duidelijk: we willen Manchester United terugbrengen waar het thuishoort, en daar zijn we overduidelijk nog niet - dat is heel duidelijk", besluit Ratcliffe.

