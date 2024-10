Ten Hag wil niets weten van mogelijk ontslag bij Manchester United: ‘We zijn een eenheid’

Erik ten Hag ligt door een tegenvallende seizoenstart bij Manchester United flink onder vuur. De Nederlander is echter nog niet bezig met een mogelijk ontslag. Integendeel, Ten Hag voelt in aanloop naar het duel met Aston Villa veel vertrouwen vanuit de clubleiding.

Manchester United begon het seizoen goed met een 1-0 overwinning tegen Fulham, daarna volgden echter twee nederlagen tegen Brighton (2-1) en Liverpool (0-3). Tegen Southampton (0-3) en Barnsley (7-0) werd wel weer gewonnen, maar sindsdien is de ploeg onder Ten Hag zonder zege. Tegen Crystal Palace (0-0) en FC Twente (1-1) werd er gelijkgespeeld, terwijl afgelopen weekend een pijnlijke 0-3 nederlaag werd geleden tegen Tottenham Hotspur. Donderdagavond speelde Manchester United na een 0-2 voorsprong met 3-3 gelijk tegen FC Porto.

Door de tegenvallende prestaties van de laatste weken neemt de roep op een ontslag van de Nederlander toe. “Ik denk niet na over die kwestie, want dat is geen onderwerp”, vertelde Ten Hag op de persconferentie in aanloop naar het Premier League-duel. “We zijn een eenheid, de eigenaren, de clubleiding, het team en de technische staf.”

Ten Hag erkent daarentegen wel dat het beter zal moeten bij The Red Devils. “We moeten veel verbeteren als we het seizoen tot een succes willen maken. En als we prijzen willen winnen, zoals de laatste twee seizoenen is gelukt” vervolgt Ten Hag. “Het team moet verbeteren en dan zien we waar het eindigt aan het einde van dit seizoen.”

Linksbackpositie het probleem bij Manchester United

De linksbackpositie is momenteel een van de pijnpunten bij Manchester United, geeft Ten Hag aan. “We wachten op het moment dat Luke Shaw en Tyrell Malacia terugkeren van hun blessures. Dat zal helpen bij het consistent presteren. Noussair Mazraoui en Diogo Dalot kunnen beide als linksback uit de voeten, maar zijn van origine rechtsback”, besluit de oefenmeester.

