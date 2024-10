Gravenberch openhartig over vroegtijdig vertrek bij Ajax: ‘Dat heeft me heel erg geholpen’

heeft geen spijt van het feit dat hij Ajax al op twintigjarige leeftijd verliet. Dat vertelt de middenvelder in gesprek met Ajax TV. De pas 22-jarige middenvelder lijkt dit seizoen definitief door te breken bij Liverpool en geeft te kennen dat hij bij Ajax veel heeft geleerd.

Gravenberch opende zondag zijn eigen Cruyff Court, waar hij vroeger, toen het veld nog niet zijn naam droeg, alles heeft geleerd. “Veel in techniek, maar ook eigenlijk een beetje mentaliteit. Mijn broer nam me altijd mee en ik speelde altijd tegen oudere boys. Dan leer je ook het mentale gedeelte. Ik was altijd Neymar of Zidane, een van die twee. Dat zijn mijn voorbeelden. Ik denk dat Zidane het meest mijn voorbeeld is.”

Vorig seizoen zat Gravenberch vaker dan hem lief is op de bank bij Liverpool, maar inmiddels heeft zijn draai bij The Reds gevonden. Onder trainer Arne Slot is de middenvelder een vaste waarde. Bovendien maakt Gravenberch flink wat indruk. “Het gaat wel goed. Ik zit in een goede flow. Dit seizoen maak ik veel meer minuten. Het vertrouwen dat een klein beetje weg was, is weer helemaal terug. Dat betaalt zich uit.”

“Toen ik nog bij Ajax speelde, speelde ik alles”, blikt Gravenberch terug. “Ik ben toen vroeg naar het buitenland gegaan en heb niet zo heel veel gespeeld. Dan zie je ook de andere kant, het mentale gedeelte als je niet speelt. Dat heeft me heel erg geholpen”, erkent de middenvelder, die niet van mening is dat hij te vroeg is weggegaan. “Nee, dat eigenlijk niet. Ik heb geen spijt van de keuze die ik heb gemaakt.”

Gravenberch heeft veel geleerd bij Ajax

Al na drie seizoenen bij Ajax 1 vertrok Gravenberch uit Amsterdam. Op twintigjarige leeftijd maakte hij de overstap naar de Duitse topclub Bayern München. Desalniettemin hecht hij veel waarde aan zijn tijd bij Ajax. Zo heeft hij er veel dingen geleerd waar hij tot op de dag van vandaag nog wat aan heeft. “Dat ik dicht bij mezelf moet blijven. Ik doe de dingen die ik ook bij Ajax heb gedaan. Mensen zijn dan verbaasd dat ik die dingen doe, maar dat heb ik ook bij Ajax gedaan. De grootste les is dat ik mezelf moet blijven”, besluit hij.

