Gravenberch verovert harten van Liverpool-fans met onverwacht talent buiten het veld

wordt met de dag populairder bij de supporters van Liverpool. De middenvelder maakt dit seizoen een uitstekende indruk op het veld, maar verovert ook buiten de lijnen de harten van de fans.

Voor een video op de socialmediakanalen vroeg Liverpool meerdere spelers om ‘blind’ een tekening te maken van de liver bird, de mythische vogel die symbool staat voor de stad Liverpool en ook prijkt op het clublogo van the Reds.

Ploeggenoten Darwin Núñez, Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai en Alisson Becker doen ook een poging, evenals Taylor Hinds en Mia Enderby. Maar fans blijken met name onder de indruk van de tekening van Gravenberch. “Geef hem een contract voor het leven”, schrijft een bekend fanaccount bijvoorbeeld.

Gravenberch is zelf ook tevreden met het resultaat. “Volgens mij heb ik het best goed gedaan”, zegt hij lachend in de video. Liverpool noemt zijn tekening van ‘Picasso-niveau’. Momenteel bereidt de middenvelder zich met de selectie van het Nederlands elftal voor op de interlands tegen Hongarije en Duitsland in de Nations League.

Give Gravenberch a lifetime contract.

pic.twitter.com/si5jqWkGNL — The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) October 8, 2024

