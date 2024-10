Hans Kraay junior weet precies wat Arne Slot denkt na Duitsland - Nederland

Hans Kraay junior vindt dat maandagavond geen beste beurt heeft gemaakt bij het Nederlands elftal tegen Duitsland (1-0 nederlaag). De middenvelder, die juist zo goed was begonnen aan het nieuwe seizoen, speelde een zwakke partij. Kraay junior denkt te weten hoe zijn trainer, Arne Slot, denkt na Duitsland – Nederland.

Gravenberch is onder Slot uitgegroeid tot een vaste waarde bij Liverpool, terwijl hij vorig jaar – onder Jürgen Klopp – maar nauwelijks in het elftal werd betrokken. Tegen Duitsland had de oud-Ajax-speler een basisplaats, maar viel hij door de mand.

“Ik kan me voorstellen dat Arne Slot, want die heeft ongetwijfeld gekeken, denkt: jeetje, ik hoop niet dat ik dezelfde Gravenberch terugkrijg die ik in m’n handen kreeg van Jürgen Klopp”, begint Kraay junior in de nabeschouwing van ESPN.

“Slot heeft Gravenberch helemaal opgepoetst. Die is daar het mannetje, wordt speler van de week, maar als je nú dan kijkt, lijkt het of het zelfs voor hém te snel gaat. Maar dat kan helemaal niet, want hij speelt in de snelste competitie van Europa”, sluit de analist af.

