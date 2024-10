Hans Kraay schrikt zich kapot: 'Jezus, ongelooflijk! Hij is de nieuwe rechtsback van Oranje'

Hans Kraay junior is zondag samen met collega Fresia Cousiño Arias te zien in het nieuwste programma van Supergaande. De bedoeling van de uitzending was dat de twee verslaggevers van ESPN de enige profvoetballer zouden vinden tussen zes deelnemers. Bij de ontmaskering herkende Kraay de voetballer niet, totdat de speler van AZ zijn naam uitspraak. Het zorgde voor een omhelzing in de studio.

In het programma van Supergaande waren zes personen te gast, waarvan er één officieel een profvoetballer was. Door middel van het uitvoeren van spellen en het stellen van vragen konden de zes ondervragers, waaronder Kraay en Cousiño Arias, erachter komen wie de profvoetballer was. Uiteindelijk werd de profvoetballer geraden, maar wist geen van de ondervragers wie het was.

Het ging om de achttienjarige Elijah Dijkstra, die door Hans Kraay junior wekelijks bekeken wordt bij Jong AZ. Toen de rechtervleugelverdediger zijn naam onthulde, schrok de analist van ESPN zich dan ook kapot: "Jezus", schreeuwt Kraay door de studio. "Ik heb jou gewoon al twee weken lang helemaal de hemel ingeprezen. Ongelooflijk! Dat is de nieuwe rechtsback van het Nederlands elftal. Hij is de toekomst en is nu al beter dan Jordan Lotomba", zegt Kraay, die alleen vindt dat Dijkstra nog iets feller mag worden in de duels. Vervolgens loopt de analist naar Dijkstra toe loopt en geeft hij hem een knuffel.

