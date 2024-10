Hélène Hendriks krijgt de volle laag: 'Zó asociaal, ze kan door de wc getrokken worden'

Connie Witteman walgt ervan dat Hélène Hendriks in het programma De Oranjezondag heeft gespeculeerd over wie de échte vader van André Hazes junior is. Op Instagram haalt ze verwoestend uit naar Hendriks, die inmiddels gereageerd heeft op haar felle reactie.

Aan het begin van de uitzending van De Oranjezondag, en ook gedurende het programma, kondigde Hendriks zondag aan dat ze de échte vader van André Hazes (30) zou gaan onthullen. Ze gaf twee opties: oud-voetballer John de Wolf en Marco Eijk, namen die al eerder rondzongen op het internet. Voor sommige kijkers was niet duidelijk dat het om een grap ging. Het leverde het programma enorme kijkcijfers op, maar ook ontzettend veel kritiek.

Witteman, beter bekend onder haar artiestenaam Vanessa, is een van de mensen die kritiek heeft op de mislukte grap van Hendriks. Op Instagram schrijft ze een vernietigend bericht in de richting van de sportpresentatrice: "Alles voor de kijkcijfers! Als moeder van vier kinderen en Henk als vader van zijn vier dochters zijn wij verbijsterd toen wij naar het programma De Oranjezondag van Hèléne Hendriks zaten te kijken. Wat ons betreft kan ze door de wc getrokken worden. Dit vinden wij zó asociaal", schrijft de 73-jarige zangeres.

Hendriks heeft het bericht van Witteman ook voorbij zien komen op sociale media en reageert zelfkritisch: "Je hebt helemaal gelijk hoor Connie, het was inderdaad echt, echt, echt niet goed", schrijft Hendriks, die daarnaast aangeeft dat ze contact heeft opgenomen met André Hazes junior om dit hem ook duidelijk te maken.

