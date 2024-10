Ian Ladyman is vernietigend en vergelijkt international van Oranje met een olifant

heeft nog niet iedereen in Engeland kunnen bekoren met zijn spel voor Manchester United. De centrale verdediger van The Mancunians kent nog wat aanpassingsproblemen in Manchester en wordt, onder meer vanwege zijn motoriek, aangepakt door de Britse pers.

Deze keer is het Chris Sutton die zich namens The Daily Mail richt tot De Ligt, die het de afgelopen tijd al zwaar te verduren heeft met kritiek vanuit de Engelse media. Sutton komt met een verwijt richting de centrumverdediger wat vaker is benoemd: "Hij gaat te veel naar de sportschool. Voor de meeste spelers is dat goed, maar voor hem niet", zo denkt Sutton.

Sutton vindt het opmerkelijk dat De Ligt het bij Ajax wél kon. De Engelse oud-voetballer zag toen een sterke voetballer, die ook weerbaar was. De voetballer die hij nu bij Manchester United ziet maakt een heel andere indruk: "Hij ziet er knullig uit", zegt Sutton in de richting van de presentator van de podcast, Ian Ladyman.

LEES OOK: 'Rotte appel' bij Man United geïdentificeerd: 'Ten Hag kon nét op tijd ingrijpen'

Ladyman is zelf ook kritisch en besluit ook een duit in het zakje te doen: "Het leek alsof hij de motoriek had van een olifant in de tweede helft", doelt hij op de wedstrijd van de Nederlander in de Champions League tegen het Portugese FC Porto. Ondanks alle kritiek in Engeland is De Ligt door bondscoach Ronald Koeman wél opgeroepen voor het Nederlands elftal.

