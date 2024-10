International van Feyenoord raakt geblesseerd en moet zich afmelden

Feyenoord moet het mogelijk eventjes stellen zonder . De Ghanees was opgeroepen voor interlands met zijn geboorteland, maar volgt nu in Rotterdam een aangepast programma.

Voor Ghana staan de komende dagen twee wedstrijden tegen Sudan (10 oktober thuis en 14 oktober uit) op het programma, waarmee kwalificatie voor de volgende Afrika Cup (2025/2026) dichterbij moet komen. Na twee wedstrijden staan The Black Stars nog maar op slechts één punt. Tegen Angola werd met 0-1 verloren, terwijl Niger een 1-1 gelijkspel afdwong.

LEES OOK: Eredivisie-sensatie lijkt 'te duur' voor Feyenoord, maar PSV toont wel interesse

Artikel gaat verder onder video

Osman heeft dus in de voorbereiding op die wedstrijden een lichte blessure opgelopen, zo meldt Feyenoord op X. Met de Rotterdamse club gaat hij een aangepast programma volgen. De 19-jarige rechtsbuiten speelde dit seizoen vier Eredivisiewedstrijden voor Feyenoord, waaronder de laatste drie in de basis. Ook in de Champions League-wedstrijd tegen Girona (2-3 winst) speelde hij een dik uur mee. De Ghanees heeft nog geen doelpunten of assists kunnen noteren.

Osman speelde vorig seizoen voor Nordsjaelland in Denemarken, waar hij uitgroeide tot vaste waarde. Vervolgens nam Brighton & Hove Albion hem over, dat hem gelijk bij Feyenoord stalde op huurbasis. Tot de zomer van 2025 speelt Osman in Rotterdam.

ℹ️ Ibrahim Osman heeft zich afgemeld voor interlandverplichtingen met Ghana vanwege een lichte blessure en volgt bij Feyenoord een aangepast programma. https://t.co/4GLfbEO6Zt — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 8, 2024

Wie moet Ibrahim Osman in de komende wedstrijden vervangen op rechtsbuiten? Laden... 13% Antoni Milambo 18.5% Julian Carranza 68.5% Anis Hadj Moussa 54 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wieffer baalt achteraf van keuze bij Feyenoord: 'Is mijn eigen fout geweest'

Mats Wieffer betreurt achteraf dat hij alles op alles heeft gezet om vorig seizoen de bekerfinale met Feyenoord te kunnen spelen.