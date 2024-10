Jack van Gelder: 'Hij wordt belemmerd en heeft het hartstikke moeilijk bij Ajax'

De komst van bij Ajax vormt een uitdaging voor , zo weet Jack van Gelder. Na de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen (3-1), waarin Weghorst de matchwinner werd, zegt Van Gelder dat de carrière van Brobbey wordt 'bemoeilijkt'.

De aanvaller viel in de 85ste minuut in bij een 1-1 stand en maakte in de 91ste minuut de 2-1; later in de blessuretijd leverde Weghorst ook nog de assist voor de 3-1.

Artikel gaat verder onder video

“Dat was de droom van iedereen die Wout Weghorst het beste toewenst”, zegt Van Gelder bij De Oranjezondag. “Hij maakt de 2-1 en geeft nog een assist voor de 3-1. Dat is leuk en het is een enorme bevrijding. Waar de één bevrijd wordt, wordt de ander toch wel weer in z’n carrière bemoeilijkt. Brobbey heeft het gewoon hartstikke moeilijk.”

LEES OOK: Weghorst wist dat hij zou scoren: 'Je mag het aan Sam vragen'

Van Gelder is altijd gecharmeerd geweest van de spits. “Ik vond Wout altijd een gozer waar je spirit door krijgt in een elftal. Veel mensen vinden dat hij niks kan, maar als je erin slaagt om winst te creëren voor je teams en voor het Nederlands elftal… Hij gaat nog veel rendement leveren bij Ajax.”

VIDEO: Jack van Gelder zag heldenrol Weghorst: ‘Een enorme bevrijding’

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ArenA klapt handen stuk bij Ajax - FC Groningen, maar ESPN houdt buiten beeld waarom

In de negende minuut van Ajax - FC Groningen klonk er plots groot applaus in de Johan Cruijff ArenA.