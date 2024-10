'Blond mannetje' bij Ajax - FC Groningen krijgt ervan langs in Vandaag Inside

De treffer van Ajax-spits tegen FC Groningen valt deels aan te rekenen, vindt Johan Derksen. Na een voorzet van dook Blokzijl onder de bal door en dook Weghorst in zijn rug op om de 2-1 binnen te knikken. Later bepaalde Chuba Akpom de eindstand op 3-1.

Bij Vandaag Inside uit Derksen forse kritiek op Blokzijl, die hij al langere tijd vindt tegenvallen. Mede door blessures bij Marco Rente en Marvin Peersman had Blokzijl een basisplaats in de laatste vier wedstrijden van Groningen, nadat hij het seizoen begon als wisselspeler. “Dat blonde jochie, dat is zo’n kwetsbaar jochie bij Groningen, echt verschrikkelijk”, haalt Derksen uit.

Volgens de analist is het niet ingewikkeld om Weghorst onschadelijk te maken. “Weghorst is heel makkelijk uit te schakelen. Je zet er een goede kopper naast en je geeft hem mandekking, dan heeft hij niet de technische kwaliteiten om wat leuks te doen. Maar dat blonde jochie is gewoon bang voor ‘m. Die gaat altijd in de fout bij het duelleren. Hij kan wel lekker een bal aannemen en doortikken, maar je verliest er de wedstrijd door.”

Valentijn Driessen niet lyrisch over Anton Gaaei

Gaaei kreeg de nodige complimenten voor de messcherpe voorzet waarmee hij Weghorst bereikte; door medespelers werd hij zelfs vergeleken met David Beckham en Trent Alexander-Arnold. Vandaag Inside-gast Valentijn Driessen gaat niet mee in de euforie. “Hij speelt er nu al vijftien maanden. In vijftien maanden tijd geeft hij één goede bal. Dat mag toch wel?! En hij krijgt er nog dik voor betaald ook.”

⚽️🅰️ 𝙒𝙤𝙪𝙩 𝙒𝙚𝙜𝙝𝙤𝙧𝙨𝙩 doet het voor Ajax!



3️⃣-1️⃣#ajagro — ESPN NL (@ESPNnl) October 6, 2024

Vind jij het terecht dat Thijmen Blokzijl de schuld krijgt voor de goal van Wout Weghorst? Laden... 45.3% Ja, hij had beter moeten verdedigen 50.7% Nee, er viel weinig aan te doen 4% Anders, namelijk... 75 stemmen

