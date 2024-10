Nieuwe functie voor Johan Derksen: 'Jongens, ik moet afscheid van jullie nemen'

Johan Derksen neemt dinsdag in de uitzending van Vandaag Inside alvast grappend 'afscheid' van zijn vaste tafelgenoten Wilfred Genee en René van der Gijp. De Snor blijkt het burgemeesterschap van de gemeente Woerden wel te zien zitten: "Die functie is mij op het lijf geschreven."

In maart van dit jaar werd duidelijk dat de huidige burgervader van Woerden, Victor Molkenboer, per 1 maart 2025 zijn ambtsketen na twaalf jaar aan de wilgen hangt. Inmiddels is de zoektocht naar zijn opvolger in volle gang: liefst veertig kandidaten hebben inmiddels gesolliciteerd, zo blijkt uit berichtgeving van onder meer het Algemeen Dagblad.

"Johan, burgemeester is wel wat voor jou, denk ik toch? Of niet?", vraagt Genee dinsdagavond aan Derksen. "Kijk, jongens, ik moet afscheid van jullie nemen. Er zijn veertig man die hebben gesolliciteerd in Woerden, waar ik geen reet van snap. Verleden week stond er nog in de krant: er zijn helemaal geen mensen meer geïnteresseerd om burgemeester te worden, omdat je meteen bedreigd wordt", antwoordt de oud-voetballer en -hoofdredacteur van Voetbal International.

Toch past Derksen naar eigen zeggen naadloos in de profielschets: "Je moest empathisch zijn, je moest vriendelijk zijn én nieuwsgierig. De functie is op mijn lijf geschreven", zegt Derksen tot hilariteit van zijn tafelgenoten. "Dat is wie jij bent, inderdaad", moet Genee lachend toegeven.

