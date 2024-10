Jeroen van der Boom sluipt Vandaag Inside-studio binnen en laat iets achter voor Derksen, Genee en Van der Gijp

Jeroen van der Boom is zondagavond de studio van Vandaag Inside ingeslopen. De zanger was te gast bij De Oranjezondag en besloot na de uitzending langs te gaan bij de set van de talkshow van Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. Daar zette hij een folder van zijn aankomende show in het decor.

Van der Boom was zondagavond te gast in de talkshow van Hélène Hendriks om zijn aankomende show in Ahoy, ‘The Pianoman’, te promoten. Na afloop van de uitzending van De Oranjezondag besloot de zanger dat hij een groter publiek wilde bereiken, dus sloop hij de studio van Vandaag Inside in. Daarbij maakte hij zelf beelden waarin hij vertelt waarom hij de studio in is gegaan.

“Ik ben even naar binnen gelopen bij VI. Iedereen is weg”, fluistert Van der Boom. “Ze hebben altijd van die sluikreclame”, stelt de muzikant, waarna hij de flyer van zijn aankomende show in beeld brengt. “Dit is mooi”, geeft hij aan als hij de poster een plekje heeft gegeven.

Plekje achter de bargasten

Van der Boom heeft zijn folder tussen enkele boeken en platen achter de bar gezet. Aangezien daar tijdens de talkshow altijd een of meerdere gasten voor zitten, zal de flyer vermoedelijk in beeld verschijnen tijdens uitzendingen van Vandaag Inside. “Eens kijken hoelang hij blijft staan”, sluit de zanger af, waarna hij naar de camera knipoogt.

