Julian Nagelsmann komt met rigoreus voorstel voor voetbalkalender

De laatste tijd wordt er veel gesproken over de hoeveelheid wedstrijden die de voetballers moeten spelen. Onder andere Rodri en Jurriën Timber lieten van zich horen. De bondscoach van Duitsland, Julian Nagelsmann, heeft een oplossing bedacht.

Volgens de oefenmeester wordt het probleem van de volle voetbalkalender in de toekomst alleen maar groter. "Er moet een gezonde balans zijn", stelt Nagelsmann op de persconferentie in aanloop naar Bosnië-Herzegovina - Duitsland, geciteerd door De Telegraaf. "Ik denk niet dat er in de toekomst minder wedstrijden zullen zijn; er zullen juist nog meer wedstrijden bijkomen. We moeten het erover hebben hoe we de pauzes tussen de competities kunnen vormgeven.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Basisspeler Ajax stelt zich kwetsbaar op over zijn mentale gezondheid

Daarbij kijkt hij vooral naar hoe andere sporten het doen. "Ik heb vaak gezegd dat ik nooit zal klagen over de kalender, want die grote hoeveelheid wedstrijden financiert onze sport. We zouden moeten kijken naar de NBA of de NFL (resp. basketbal en American football)."

Bij die sporten worden ook veel duels afgewerkt, maar ziet de kalender er iets anders uit. "De basketballers spelen ongeveer 85 wedstrijden, gemiddeld meer dan de meeste voetballers, maar hebben daarna een maandenlange pauze. Dat geldt ook voor de NFL. Dat hebben we niet in het voetbal. De spelers krijgen gewoon geen pauze.” Vooral tijdens zomers met EK's WK's en bijv. Copa Américas hebben de voetballers zeer korte vakanties.

Moet de zomerstop langer duren, zoals Nagelsmann voorstelt? Laden... 46.6% Ja 42.2% Nee, er moeten simpelweg minder wedstrijden worden gespeeld 11.2% Nee, daar ligt het probleem niet 116 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Juventus scout bij Ajax en houdt verdediger nauwlettend in de gaten’

Ajax moet vrezen voor het vertrek van een verdediger naar grootmacht Juventus.