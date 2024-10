Jürgen Klopp krijgt lading stront over zich heen in eigen land: 'Je levenswerk verpest met deze middelvinger'

Jürgen Klopp is woensdag met een nieuwe baan begonnen, als Global Head of Soccer bij Red Bull, de groep die aan clubs als Salzburg en Leipzig is verbonden. In Duitsland, en vooral onder Borussia Dortmund-fans, is men niet te spreken over deze overstap.

De manager stond de boek als een man met veel clubliefde, waardoor hij lang werkte op verschillende plekken. Bij FSV Mainz was hij zeven jaar actief, even lang als bij Borussia Dortmund, waarna hij negen seizoenen Liverpool vertegenwoordigde. De keuze voor Red Bull, waar dus Leipzig onder valt, is niet goed ontvangen in Duitsland.

In zijn nieuwe rol zal Klopp de Red Bull-clubs gaan adviseren, maar zal hij ook een beter overzicht krijgen van alles buiten het eerste elftal. Schwatzgelb, een tijdschrift voor en door fans van Dortmund, schreef een stuk over de nieuwe baan van Klopp. "Hij heeft zijn eigen levenswerk verpest. The Normal One is helaas op alle vlakken normaal gebleken." Volgens het tijdschrift huppelt ook Klopp simpelweg het geld achterna. "Net als iedereen in deze vieze wereld. Hij heeft op deze manier een 'beleefde' middelvinger naar alle Dortmund-fans opgestoken."

De Duitse journalist Günter Klein sluit zich aan bij deze woorden. "Klopp is net zo nep als zijn tanden. En zijn woorden 'Ik heb steeds minder energie" (die hij uitsprak bij de aankondiging van zijn vertrek bij Liverpool eerder dit jaar), zou een prijs moeten winnen als korte film." Een Dortmund-fan op Twitter schrijft: "Dit had niemand verwacht. Je hebt je vrienden, je familie en je thuis verraden, je hebt BVB verraden."

