'Mislintat zorgt voor woede bij Borussia Dortmund na contact met Minteh'

Sven Mislintat blijft de gemoederen bezighouden bij Borussia Dortmund. Waar eerder al een ontslag opdoemde vanwege een onhoudbare werksituatie, daar is er nu de vraag of de samenwerking tussen de voormalig technisch directeur van Ajax en sportdirecteur Sebastian Kehl bij Die Borussen goed zal blijven gaan. Een gesprek met voormalig Feyenoorder Yankuba Minteh ligt hier ook aan ten grondslag.

Na een dramatische periode bij Ajax, waarin hij al na vier maanden werd ontslagen, keerde de Duitser afgelopen zomer terug als technisch directeur bij borussia Dortmund. In deze functie werkt hij nauw samen met Kehl en trainer Nuri Sahin. Het Duitse Sky Sport stelt echter vraagtekens bij deze samenwerking. “Kan dit goed werken?”, vraagt het medium zich af.

Mislintat dreigde in augustus al ontslagen te worden bij de Duitse topclub nadat er sprake was een onhoudbare werksfeer. Zo zou de verstandhouding tussen de technisch directeur en trainer Sahin verstoord zijn. Daarnaast was er ook onenigheid over de transfers van van Waldemar Anton, Pascal Groß en Yan Couto zorgden voor irritaties. De deals met Anton en Groß worden toegeschreven aan Mislintat, terwijl die van Couto en toptalent Justin Lerma Kehl zijn geregeld door sportief directeur Kehl. Uiteindelijk zagen de directeuren geen reden voor een ontslag.

Intern zorgde de mogelijke overgang van Rayan Cherki van Olympique Lyon naar Borussia Dortmund zelfs voor ruzies. Het 21-jarige Franse talent wilde dolgraag naar de Duitse topclub, maar intern was er flink wat twijfel. Deze transfer was uiteindelijk ook de oorzaak van een flinke ruzie tussen Mislintat en Sahin.

Minteh zorgt voor ruzie tussen Mislintat en Kehl

Daarnaast knetterde het tussen Kehl en Mislintat inzake Yankuba Minteh. De vleugelaanvaller, die afgelopen seizoen op huurbasis bij Feyenoord speelde, stond op het lijstje bij Borussia Dortmund. Alleen Mislintat voerde toen de onderhandelingen met de speler. Deze gesprekken vallen alleen onder het verantwoordelijkheidsgebied van Kehl. Uiteindelijk verkaste Minteh van Newcastle United naar Brighton & Hove Albion.

“Eén ding is duidelijk: Mislintat is ondergeschikt aan Kehl in de interne hiërarchie”, schrijft Sky Sport. Volgens het Duitse medium moet de voormalig technisch directeur van Ajax de scouting gaan verzorgen en spelers aanbevelen bij Kehl, die vervolgens op zijn beurt de onderhandelingen zal voeren. Het is aan Ricken om de twee sterke karakters goed te laten samenwerken. “Beide partijen moeten hun ijdelheid opzij zetten”, aldus Sky Sport.

