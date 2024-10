46-voudig international hangt voetbalschoenen aan de wilgen

stopt met voetballen. De 34-jarige middenvelder, die 46 duels voor Oranje speelde en voor onder andere FC Utrecht, PSV en Marseille uitkwam, zet per direct een punt achter zijn loopbaan.

Strootman begon zijn carrière in de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam. In 2007 werd hij overgeheveld naar de hoofdmacht en voor Sparta speelde hij uiteindelijk 84 duels. In de winter van 2011 maakte hij de overstap naar FC Utrecht, waar hij maar enkele maanden onder contract stond. PSV nam hem namelijk in de zomer van dat jaar alweer over. Voor PSV speelde hij 88 wedstrijden.

Vervolgens begon zijn avontuur in het buitenland, nadat AS Roma Strootman voor 17,5 miljoen euro van PSV overnam. In de vijf seizoenen die hij voor Roma speelde, was hij vaak basisspeler en kwam hij uiteindelijk tot 131 duels. Na een desastreus verlopen 2018/2019 vertrek hij uit de Italiaanse hoofdstad, waarna hij nog voor Marseille, Genoa en Cagliari speelde. Bij Genoa liep hij deze zomer uit zijn contract; Strootman vond vervolgens geen nieuwe club.

Voor het Nederlands elftal kwam de middenvelder tot 46 duels. Het EK van 2012 was zijn enige grote toernooi met Oranje, al speelde hij geen minuten. Strootman won twee prijzen in zijn carrière: in 2011/2012 de KNVB Beker en twee seizoenen later de Johan Cruijff Schaal, beide met PSV.

Careers come to an end.

Thank you football! pic.twitter.com/e258izJvdP — Kevin Strootman (@Kevin_strootman) October 18, 2024

