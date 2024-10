Klanten van Ziggo en Viaplay ergeren zich rot: 'Zorg voor een oplossing'

We ervaren op dit moment problemen met de Viaplay app op de mediabox, sorry voor het ongemak! We hebben het probleem in onderzoek en werken hard aan een oplossing 😌

Sorry voor de teleurstelling, Jurriën. Dit is bekend inderdaad. Het probleem is in onderzoek. Helaas is er nog geen oplostermijn bekend. Advies: mocht het lukken, dan kan je wél kijken via de Viaplay app op een laptop of een ander apparaat ⚽ 🧡