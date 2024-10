Mika Godts krijgt uitbrander van Davy Klaassen én Jordan Henderson: ‘Dit moet je niet doen, vriend’

en hebben zondagmiddag halverwege de tweede helft van Heracles Almelo - Ajax hun onvrede geuit over het ploeggenoot . Aanleiding was een overtreding die Godts maakte op Mario Engels.

Volg Heracles Almelo - Ajax in ons liveverslag!

Artikel gaat verder onder video

Godts vergreep zich in de 67ste minuut van de wedstrijd op een meter of 25 van het doel aan Engels. De Belgische linksbuiten van Ajax liep Engels op de hakken, nadat laatstgenoemde de bal al verplaatst had richting een teamgenoot.

Scheidsrechter Edwin van de Graaf bestrafte de overtreding van Godts, waardoor Heracles in kansrijke positie mocht aanleggen voor een vrije trap. Godts was overduidelijk niet te spreken over de beslissing van Van de Graaf en richtte zich ontevreden tot de arbiter.

De onvrede van Klaassen en Henderson richtte zich vervolgens niet tot Van de Graaf, maar tot Godts. Klaassen schreeuwde boos tegen de linksbuiten en ook Jordan Henderson liet zijn onvrede overduidelijk blijken. “Een verwijtende blik van Klaassen tegen Godts. Zo van: op deze plek moet je dit niet doen, vriend”, becommentarieerde Leo Oldenburger het moment in zijn liveverslag bij ESPN. Gelukkig voor Godts leverde de vrije trap overigens geen gevaar op voor Ajax.