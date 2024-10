NAC Breda boekt eerste uitoverwinning in de Eredivisie sinds april 2019

NAC Breda heeft de eerste uitoverwinning in de Eredivisie sinds 3 april 2019 geboekt. Tegen PEC Zwolle werd het 1-2 voor de ploeg van Carl Hoefkens. Twee goals werden gemaakt door Elías Már Ómarsson en Kaj de Rooij deed nog wat terug voor de Zwollenaren tegen zijn oude ploeg.

Beide ploegen ontliepen elkaar voorafgaand aan de wedstrijd nauwelijks op de ranglijst. PEC had negen punten uit tien wedstrijden en NAC had tien punten uit hetzelfde aantal wedstrijden. Om weg te komen bij de onderste plekken moesten beiden teams winnen, want nummer zestien sc Heerenveen staat ook op acht punten, net als de Zwollenaren.

Artikel gaat verder onder video

In de eerste helft waren beide teams gelijkwaardig aan elkaar en beide kregen ze ook hun kansen. De eerste grote kans voor PEC was van Younes Namli, die van dichtbij slecht kopte tegen Daniel Bielica aan. Ook NAC kwam dichtbij, want Ómarsson kopte de bal achterwaarts tegen de lat aan. Even leek er een penalty te komen voor de Zwollenaren na een vermoedelijke handsbal van een verdediger van de Bredanaars. De VAR ging er naar kijken, maar bleef bij de beslissing van Jeroen Manschot. Er kwam dus geen penalty.

Waar Ómarsson in de eerste helft nog de lat raakte, was het in de tweede helft wel raak voor de spits. De net ingevallen Raul Paula schoot eerst zelf nog op Jasper Schendelaar, maar in de herkansing kon de buitenspeler voorgeven. De IJslander zag de bal komen en tikte beheerst binnen in de linkerhoek.

Hier bleef het niet bij voor de spits van NAC. Na een aantal kansjes voor met name Leo Sauer werd het 0-2 voor de Bredanaars. De Feyenoord-huurling speelde goed zijn man uit en vond invaller Dominik Janošek. De Tsjech zag Ómarsson vrijstaan en die frommelde de bal met wat geluk binnen. Lang kon NAC niet van deze comfortabele voorsprong genieten, want na een paar minuutjes maakte de oud-speler van de Bredase club De Rooij de 1-2. Dylan Mbayo legde de bal terug en de middenvelder hield net buiten de zestien keurig uit. De bal belandde in de rechterbovenhoek.

Grote kansen kwamen er niet meer voor beide ploegen en dus bleef het 1-2 in Zwolle. Door dit resultaat komt NAC op twaalf punten en staat het op dit moment negende in de competitie. PEC blijft op acht punten steken en staat op doelsaldo nog vijftiende boven Heerenveen. De Zwollenaren krijgen volgende week een moeilijke uitwedstrijd tegen PSV en de Bredase club mag thuis spelen tegen RKC Waalwijk.