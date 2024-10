NOS-commentatoren in shock: 'Ik ben sprakeloos, dit viel gewoon op ons bureau!'

De commentatoren van de NOS hebben maandagavond een merkwaardig moment meegemaakt tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Duitsland (1-0 verlies). Er belandde een trouwring op het bureau op het moment dat de heren verslag deden van de wedstrijd in de Nations League.

In de NOS Voetbalpodcast blikken de commentatoren van dienst, Jeroen Grueter (tv), Arman Avsaroglu (radio) en Jeroen Elshoff (radio) terug op het merkwaardige incident dat plaatsvond tijdens de wedstrijd: "Elshoff was aan het praten en op een gegeven moment zie ik uit mijn ooghoek een object door de lucht vliegen dat valt op mijn bureau", vertelt Avsaroglu: "Ik denk: wat krijg ik nou? Ik zeg tegen Jeroen dat er een trouwring door de lucht vliegt en op mijn bureau terechtkomt. Ik heb dit echt nog nooit meegemaakt."

"Ik dacht echt dat het een kermisring was, maar dat was het niet. Er zaten diamantjes in", reageert Elshoff. Vervolgens haakt presentator Jeroen Stekelenburg, die het incident op de tribune niet meekreeg, ook in: "Ik ben sprakeloos; ik zie nu ook de foto van de ring. Wat hebben jullie met dit ding gedaan?" De commentatoren van de NOS hebben de ring ingeleverd bij een beveiliger.