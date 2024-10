Scheidsrechter Van de Graaf flink bekritiseerd na 'onvoorstelbare' beslissing: 'Geen enkele andere club zou deze krijgen'

Scheidsrechter Edwin van de Graaf moet het op X ontgelden nadat hij Ajax in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo een strafschop toekende. Wout Weghorst kreeg een licht duwtje in de rug van Heraclied Thomas Bruns, waarna de arbiter onverbiddelijk was: strafschop voor Ajax. Deze beslissing is aanleiding voor veel kritiek op de leidsman.

“Dat je hier een penalty voor krijgt... wat een treurnis. Verder geweldige wedstrijd”, reageert Willem Vissers, journalist van De Volkskrant op X. Hij krijgt bijval van RTV Oost-verslaggever Tijmen van Wissing. “En dan moet de scheidsrechter zo’n heerlijk spektakelstuk beslissen. Onvoorstelbaar.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Marciano Vink haalt keihard uit tijdens Heracles - Ajax: 'Hij is zeer zwak, ik kan niet anders zeggen'

En zo is er meer kritiek op de beslissing van Van de Graaf. “Hij wil graag een shirtje van Weghorst. Wat een bedroevend niveau van de arbitrage in Nederland. Dit is toch nooit een penalty”, reageert iemand op X. Iemand anders spreekt op het sociale medium van een ‘Ajax-strafschop’. “Geen enkele andere club zou deze kijken.”

LEES OOK: Weghorst schittert als invaller: controversiële penalty beslist spektakelstuk Heracles - Ajax

Commentator Leo Oldenburger twijfelt ook aan Ajax-strafschop.

ESPN-commentator Leo Oldenburger leek in zijn commentaar ook te twijfelen of het een strafschop was. “Edwin van de Graaf stond er redelijk kort op en wees direct naar de stip. Rasmussen bal terug en dan hier Weghorst daarnaartoe en een klein duwtje in de rug van Bruns. Het is niet heel veel, maar voor Van de Graaf voldoende.”

Vind jij dat de strafschop voor Ajax terecht was? Laden... 33.2% Ja, het was een duidelijke overtreding 50.5% Nee, het was geen strafschop 16.3% Twijfelgeval, maar de scheidsrechter beslist 588 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Verweij sneert naar Farioli: ‘Dat moet je niet doen als trainer van Ajax’

Mike Verweij vindt dat Ajax-trainer Francesco Farioli in de interlandperiode een onhandige keuze heeft gemaakt.