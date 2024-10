Weghorst schittert als invaller: controversiële penalty beslist spektakelstuk Heracles - Ajax

Ajax heeft zondagmiddag in een spektakelstuk tegen Heracles Almelo aan het langste eind getrokken. De Amsterdammers wonnen met 3-4 van de formatie van Erwin van der Looi, maar dat ging zonder slag of stoot. De hulp van was noodzakelijk om met drie punten huiswaarts te keren naar Amsterdam.

Inmiddels is Ajax alweer twee maanden ongeslagen. Voor de interlandbreak won de equipe van Francesco Farioli met 3-1 van FC Groningen, waarin Weghorst een belangrijk aandeel had. Waar Jordan Henderson wel weer mocht starten, moest de Tukker tegen zijn oude club toch genoegen nemen met een plaats op de bank. Heracles startte, ondanks een fikse nederlaag tegen Go Ahead (1-4), met dezelfde opstelling als in de vorige wedstrijd.

Dat leek niet goed uit te pakken, want na een paar minuten had Brian Brobbey de 1-0 al op de schoen.

Na een piekfijne voorzet van Mika Godts hoefde de potige spits de bal alleen nog maar binnen te tikken, maar met een leeg doel voor zich schoot hij naast. Sowieso kende de 22-jarige international geen gelukkige middag. Naast een paar matige acties werd hij verscheidene keren onderuit getrokken, waarbij hij zichzelf echter ook verre van onbetuigd liet. De matige scheidsrechter Edwin van de Graaf liet vrijwel altijd doorspelen, wat hem op de nodige verwijten van de Ajacied kwam te staan. Terwijl Brobbey voornamelijk met woorden sprak, deed Luka Kulenovic dat met zijn voeten. In eerste instantie miste de Kroatische spits de controle, maar toen hij de bal plotsklaps nog een keer voor zijn voeten kreeg, schoot hij via een paar Ajax-benen de eerste Heracles-kans binnen.

Vervolgens moesten de bezoekers op zoek naar een antwoord, maar het spel was bepaald niet je van het. Ondanks het vele balbezit en aardige combinaties waren kansen door matige communicatie schaars. In de verdediging kampte men ondertussen met een gebrek aan doortastendheid en oplettendheid. Dit kwam Josip Sutalo na een klein halfuur zeer duur te staan. Zo rond de middenlijn leverde de international de bal onbegrijpelijk in, waarna Engels vanaf grote afstand het doel van Remko Pasveer onder vuur nam. Omdat de ervaren keeper te ver voor zijn doel stond, viel de poging van de Duitser ge-wel-dig binnen. Eerder was Ajax echter al langszij gekomen na een goede actie van Bertrand Traoré. Na een goede loopactie werd de poging van de Burkinees nog geblokt door Ivan Mesik, maar vervolgens stond wie anders dan Davy Klaassen op de goede plek om de eerste Ajax-treffer binnen te schieten.

Daarmee was het doelpuntenfestijn in de eerste helft nog niet voorbij, want bij het rustsignaal stond er een 2-2 stand op het scorebord. Opnieuw viel de treffer uit een rebound. Fabian de Keijzer had een knap antwoord op de poging van Mika Godts, maar vervolgens stond Traoré op de juiste plek om verwoestend binnen te schieten. Heracles gaf bij tijd en wijle veel ruimtes weg, maar Ajax was niet in staat om daar nogmaals van te profiteren. Kort na rust kregen de bezoekers wel een grote kans om op 2-3 te komen, maar een glijdende Brobbey vond De Keijzer op zijn weg. Aan de andere kant was Engels na geschutter van de Ajax-defensie dichtbij, maar via een handje van Pasveer belandde zijn poging op de paal.

Zo bleef het spannend, ondanks het overwicht van de Amsterdammers. Heracles gooide er soms de nodige felheid in, maar kon niet voorkomen dat ze steeds meer met de rug tegen de muur kwamen. Uiteindelijk was oud-speler Weghorst verantwoordelijk voor de 2-3. Na een handige voorzet van Jorrel Hato, kon de sterke spits vrijstaand binnenkoppen. Heracles bleef wel dreigend in de spaarzame uitbraken en leek met een kwartier op de klok zelfs langszij te komen, maar Ivan Mesik stond bij zijn treffer duidelijk buitenspel. Even later was het echter alsnog raak. Nadat Jordan Henderson op het middenveld eenvoudig werd afgetroefd leverde Ruben Roosken een piekfijne voorzet af. Vervolgens kwam Kulenovic goed voor zijn man en tekende hij alsnog voor de gelijkmaker.

Bij die gelijkmaker bleef het niet, want opnieuw sloeg Weghorst toe namens Ajax. Scheidsrechter Van de Graaf legde de bal op de strafschopstip, waarna de boomlange aanvaller van Ajax zelf achter de bal ging staan. De aanvaller van de Amsterdammer schoot de bal hard door het midden langs Fabian de Keijzer, waarmee hij de eindstand op 3-4 bepaalde.