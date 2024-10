‘Premier League wil verslaggeving rondom wedstrijden intensiveren en komt met drie grote veranderingen’

De Premier League wil de verslaggeving van competitiewedstrijden gaan intensiveren, meldt The Daily Mail. De competitie heeft aan de twintig deelnemende clubs drie initiatieven voorgelegd, die de verslaglegging per komend seizoen moeten gaan verbeteren.

Het is de bedoeling om de televisiekijker optimaal te bedienen, alleen is er wel een grote maar. Spelers en trainers zullen veel privacy moeten opgeven als de regels doorgaan. Zo is een van de ideeën een interview met een gewisselde speler, zodra deze het veld heeft verlaten. Deze interviews moeten positief zijn en mogen uit niet meer dan twee vragen, gebaseerd op de wedstrijd, bestaan, zo klinkt het. Volgens The Daily Mail zijn Manchester United, Manchester City, Newcastle United en Arsenal betrokken geweest bij dit idee.

Verder wil de Premier League dat de clubs akkoord gaan met het filmen in de kleedkamers tijdens uitzendingen. “De beelden, zo is de clubs verteld, moeten 'positief zijn en er niet op gericht zijn om iemand uit de tent te lokken’”, schrijft het Engelse medium. Daarnaast hebben clubs te horen gekregen dat er verduisterings- en audioregelingsopties zullen zijn voor uitzendingen in de kleedkamer als extra beschermingslaag.

Tot slot wil de Premier League in de rust een kort interview met een speler of trainer. De uitzendgemachtigden mogen uit een lijst van vijf personen, die door de club is samengesteld, kiezen wie ze willen spreken. Deze interviews moeten net als de interviews met de speler positief zijn. Daarnaast mogen de interviews uit niet meer dan drie vragen bestaan, die moeten gaan over de wedstrijd.

Volgens The Daily Mail is de clubs medegedeeld dat ze minstens twee keer per seizoen één van de drie ideeën moeten uitvoeren. Op korte termijn zal er meer duidelijkheid komen over of deze initiatieven doorgang zullen vinden.

