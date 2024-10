Peter Bosz geeft opmerkelijke mening over ‘Damage’ van Noa Lang en Ronnie Flex

lanceerde vrijdag zijn nieuwe muzieknummer Damage samen met rapper Ronnie Flex. PSV-trainer Peter Bosz geeft op een persconferentie zijn mening over de single van zijn aanvaller.

Bosz wordt door het Nederlandse journaille gevraagd naar het muzieknummer van Lang. "Lekker nummertje, ja. Lekker man”, komt de oefenmeester met een enigszins opmerkelijk antwoord.

Lang heeft geen aandeel in het nummer van Lang en Ronnie Flex. "We doen dit niet gezamenlijk, nee. Ik ben niet zo'n zangwonder. Ik denk dat Noa beter kan rappen dan ik het kan. Wij gingen vroeger andere dingen doen, een biertje drinken in de kroeg, en hij brengt een nummertje uit."

Artikel gaat verder onder video