Keane is genadeloos: 'Eriksen gedroeg zich als een dwaas na duel met FC Twente'

Roy Keane is de binding met Manchester United verloren. Het clubicoon van the Red Devils zegt de ploeg niet meer te herkennen. In het bijzonder is Keane kritisch op , die na de Europa League-wedstrijd tegen FC Twente (1-1) zei dat de tegenstander ‘het misschien meer wilde’.

De prestaties van Manchester United zijn dit seizoen ondermaats. De ploeg van Erik ten Hag staat na zeven wedstrijden op de veertiende plek in de Premier League, met slechts acht punten. De start in de Europa League was met remises tegen Twente (1-1) en FC Porto (3-3) ook niet om over naar huis te schrijven. Tot overmaat van ramp lijkt, afgaande op de woorden van Eriksen, de motivatie bij de spelers soms te ontbreken.

“Na de wedstrijd tegen Twente, een heel zwakke wedstrijd, waren er spelers die zeiden dat Twente het misschien meer wilde dan zij. Dan weet ik het niet meer”, zegt Keane in de podcast Stick to Football met onder meer Gary Neville en Wayne Rooney. “Als dat de stemming is in de kleedkamer, dan is het logisch dat Ten Hag onder druk staat en dat ze slechte resultaten boeken. Manchester United is op dit moment hit and miss. Ze winnen wat wedstrijden, maar verliezen er ook genoeg. Ik ben er niet van overtuigd dat er een echt team staat.”

Keane zou graag willen weten ‘hoe de cultuur op het trainingsveld is’, zegt hij. De oud-middenvelder vraagt zich af welke spelers daadwerkelijk eisen aan elkaar stellen, wie ‘elkaar pusht’ en wie de jonge spelers helpt. “Zijn de oudere spelers echt professioneel en willen ze de klus klaren tegen Twente, in plaats van te zeggen dat de tegenstander het meer wilde?”, vraagt hij zich af. “United draaide altijd om goede mensen en sterke karakters die de druk van spelen voor de club aankonden, maar dat zie ik nu niet meer. Ik herken dit team niet en ik herken de club niet.”

Inmiddels heeft Manchester United in de ogen van de voormalig Iers international meer weg van een bedrijf dan van een voetbalclub. “Een voetbalclub draait om de mensen die hun taken uitvoeren. Wat ik bij United zie, misschien is het een beetje hard, maar ik weet niet zeker of ik echte voetballiefhebbers zie die de juiste beslissingen nemen voor de club.”

‘Iemand moet Eriksen aanpassen’

In de podcast haalt Keane in het bijzonder uit naar Eriksen, vanwege diens uitspraken over de wedstrijd tegen Twente. “Eriksen is niet een speler die het gat gaat dichten met ploegen als Liverpool, Arsenal en Man City, absoluut niet. Na de wedstrijd van een paar weken geleden zei hij dat Twente het meer wilde. Zelfs als je dat voelt en je hebt het idee dat de tegenstander het meer wilde dan jij, dan zeg je dat toch niet, dwaas. Iemand zou hem moeten aanpakken en zeggen: 'Waarom zeg je zulke dingen in het openbaar?’”

Vind je de kritiek van Roy Keane op Christian Eriksen terecht? Laden... 67.6% Ja 32.4% Nee 148 stemmen

