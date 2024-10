Speler van Ajax wordt na duel in Almelo live op televisie weggezet als 'totaal krankzinnige'

Journalist Tijmen van Wissing van RTV Oost heeft in het programma De Oosttribune teruggeblikt op de bepalende invalbeurt van Ajacied tegen zijn oude werkgever Heracles Almelo. Van Wissing, die hard is voor het gedrag van de spits van Ajax, zag Ajax dankzij slimmigheden van de aanvaller uit Borne zegevieren in Almelo.

Als de naam van Weghorst ter sprake komt in het programma De Oosttribune van RTV Oost, begint Van Wissing direct kritisch over de aanvaller van Ajax: "Ik heb mij geërgerd aan zijn theater buiten het veld. Het is een totaal krankzinnige wat mij betreft", zegt Van Wissing, die hier vervolgens niet verder op in gaat, maar de goede acties van Weghorst in het veld bespreekt: "In het veld is zijn sluwe theater beslissend geweest. Hij viel goed in, zijn kopbal was goed, maar ik vond het geen strafschop", doelt Van Wissing op de controversiële beslissing van scheidsrechter Edwin van de Graaf.

Artikel gaat verder onder video

Van Wissing vervolgt: "Hij (Weghorst, red.) deed het heel slim, maar dit was toch gewoon theater? De VAR grijpt hier normaal gesproken nooit in. Ik vond het dan ook te gretig gefloten van Van de Graaf. Dit is wel beslissend in deze wedstrijd", vindt de journalist, die zich ook stoorde aan de rode kaart die de Almeloërs kregen: "Bij die rode kaart van Brian De Keersmaecker, daar rolde Weghorst weer vervelend door. Het is een overtreding, maar daar ga je geen tweede gele kaart voor geven. Hij krijgt geel door het rollebollen van Weghorst", besluit Van Wissing.

Duidelijk is wel dat Weghorst als invaller wat teweeg brengt in het shirt van Ajax. Zijn rol tegen Heracles Almelo was zeer bepalend, maar eerder was dat ook tegen FC Groningen al het geval. De van Burnley overgekomen aanvaller maakte destijds bij een 1-1 tussenstand een doelpunt, maar leverde ook nog eens een puntgave assist af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Erwin van de Looi stapt boos op Wout Weghorst af: dit is wat hij zei tegen de Ajax-spits

Erwin van de Looi stapte zondagmiddag na afloop van Heracles Almelo - Ajax (3-4) het veld op om verhaal te halen bij Wout Weghorst.