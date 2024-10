Spits die nu wél scoort in de Eredivisie wil ongelijk Feyenoord aantonen: 'Dat heeft me behoorlijk dwars gezeten'

Het is weliswaar inmiddels alweer even geleden dat Dylan Vente de deur van De Kuip achter zich dichttrok, maar de aanvaller is zijn periode in Rotterdam-Zuid natuurlijk nog niet vergeten. De inmiddels 25-jarige spits van PEC Zwolle debuteerde in het seizoen 2017/18 in de hoofdmacht van Feyenoord en hoopte veel vaker te kunnen schitteren voor de Rotterdamse topclub, maar het gevoel dat hij ‘écht kon doorpakken’ heeft hij naar eigen zeggen nooit gehad. Daardoor kijkt Vente toch met een dubbel gevoel terug op zijn tijd bij Feyenoord.

Vente is een product uit de jeugdopleiding van Feyenoord. Na een aantal verschillende jeugdelftallen te hebben doorlopen werd hij in 2017 door Giovanni van Bronckhorst bij de selectie van de hoofdmacht gehaald. “En hij liet me debuteren in de Champions League, tegen Manchester City. Later scoorde ik bij mijn basisdebuut in de Eredivisie tegen Sparta en een paar maanden later maakte ik er twee tegen Willem II”, zo blikt Vente terug in gesprek met Voetbal International. Maar een passend vervolg krijg zijn veelbelovende start niet. “Ik pakte mijn minuutjes mee, maar stond toch wel een beetje stil in mijn ontwikkeling. Ik was te goed voor de A1, dus dan wil je op de bank zitten bij het eerste elftal, maar vaak kwam ik dan niet in de ploeg.”

Vente voelt de druk van een volle Kuip

Meespelen met Jong Feyenoord, dat destijds een stuk minder wedstrijden afwerkte dan nu het geval is, ging ook niet zomaar. Vente behoorde vaak tot de selectie van de hoofdmacht, waardoor hij niet inzetbaar was voor het beloftenelftal. “Zo waren er periodes dat ik wekenlang geen enkele wedstrijd speelde.” In het seizoen 2018/19 kwam hij tot dertien Eredivisiewedstrijden, maar wist hij slechts één keer te scoren. “En dan word je opeens weer de kooi ingegooid met vijftigduizend man om je heen. Dat bracht natuurlijk wel wat druk met zich mee. Je werd op die wedstrijden afgerekend, en dat is volkomen logisch, maar het was niet altijd even makkelijk. Als je dan eens wat minder speelde, hadden mensen meteen een mening over je en als achttienjarige jongen trok ik mezelf dat heel erg aan.”

Feyenoord werkt niet mee aan vertrek

Vente had zichzelf het liefst verhuurd zien worden door Feyenoord, bij voorkeur al na zijn eerste jaar. Maar Feyenoord stond dat niet toe. Dat veranderde na het seizoen 2018/19. Vente vertrok in de zomer van dat jaar op huurbasis naar RKC Waalwijk. “Achteraf heb ik gehoord dat er nog meer clubs interesse hadden, ook vanuit de top van de KKD, maar destijds hoorde ik alleen over RKC, dus toen was de keuze vrij gemakkelijk. Ik ben daar vol overtuiging naartoe gegaan, maar een succes werd het dus niet.” Een nieuwe kans bij Feyenoord kwam er niet. “Je ziet weleens spelers die zich na een slecht jaar op huurbasis bij de voorbereiding op een nieuw seizoen toch weer kunnen laten zien. Die hoop had ik ook, maar ik werd direct teruggeplaatst naar Jong Feyenoord, dus dan weet je wel dat het klaar is.”

Vente had opnieuw een vertrekwens, maar wederom stak Feyenoord daar een stokje voor. “Ze wilden vooruit met het beloftenteam en ik moest daar de spits voor worden. Dat heeft me behoorlijk dwars gezeten. Ik had wel op iets meer begrip gehoopt en dat Feyenoord me gewoon zou laten gaan”, zo leest het. Vente verruilde Feyenoord begin 2021 op huurbasis voor Roda JC, alvorens een half jaar later definitief de overstap te maken naar Kerkrade. “Dat voelde wel een beetje gek: Feyenoord is altijd mijn club geweest, waar ik als driejarig jongetje voor het eerst op de tribune zat en waar ik vervolgens tot ik bij het eerste elftal kwam naar alle thuiswedstrijden ben geweest.”

PEC Zwolle

Voor Roda JC was Vente 51 keer trefzeker in 98 wedstrijden, alvorens in de zomer van 2023 de overstap te maken naar Hibernian FC. Vente keerde afgelopen zomer bij PEC Zwolle terug op de Nederlandse velden. Zijn terugkeer in de Eredivisie verloopt tot op heden erg succesvol. Na zes wedstrijden voor de Blauwvingers staat de teller op drie doelpunten.

