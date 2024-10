Twijfels bij Feyenoord: 'Nog steeds niet de speler die Slot in hem zag, moet Priske meer aandacht aan hem besteden?'

Feyenoord-aanvaller heeft ook woensdagavond in de uitwedstrijd tegen Girona in de Champions League niet kunnen imponeren. De Japanner is door de langdurige afwezigheid van de aangewezen eerste spits bij de Rotterdammers, maar na zijn anonieme optreden tegen NEC slaagde hij er ook in Spanje niet in de twijfels een keer weg te nemen. Volgens Sjoerd Mossou is dat zonde, omdat Ueda wel degelijk een speler is met ‘potentie’.

Feyenoord boekte woensdagavond een zwaarbevochten zege op Girona. Na een 1-2 voorsprong bij rust moesten de Rotterdammers halverwege de tweede helft de gelijkmaker van Donny van de Beek toestaan, maar dankzij een eigen doelpunt van de thuisploeg wisten ze toch nog aan het langste eind te trekken. Het tweede bedrijf had wat comfortabeler kunnen verlopen als Ueda snel na de 1-2 van Antoni Milambo Feyenoord op 1-3 had geschoten. De Japanner kreeg daarvoor vanaf elf meter de uitgelezen mogelijkheid, maar die was niet aan hem besteed.

“Er zaten ook wat mindere optredens bij. Ueda viel natuurlijk weer tegen. Dat komt natuurlijk ook door die penalty”, zo zegt Mossou in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. De misser vanaf elf meter springt volgens Mossou het ‘meest in het oog’, maar hij is van mening dat Ueda veel meer fout deed. “Hij had gewoon een paar zwakke momenten. Ook situaties waarin hij de boel uit had kunnen spelen, maar de bal toch kwijtraakte. Het is dus nog steeds niet de spits die Arne Slot al in hem zag.” Feyenoord telde in de zomer van 2023 een recordbedrag neer voor Ueda en volgens Slot zou Ueda Giménez bij een vertrek van de Mexicaan zo kunnen vervangen. De Japanner krijgt door de blessure van Giménez nu eindelijk de kans, maar het wil dus nog niet vlotten.

Potentie wel degelijk zichtbaar bij Ueda

Volgens Mossou noemden ze spelers zoals Ueda vroeger ‘kortjakje’, omdat hij volgens de verhalen op het trainingsveld wél een goed niveau haalt maar in de wedstrijden niet. “Dat maakt het ook een beetje frustrerend. Je ziet wel dat hij wat heeft. Het is best wel een speler met potentie. Niemand zal zeggen dat hij er helemaal niks van kan, maar bij Feyenoord is het nog steeds te weinig”, aldus Mossou. Dat constateert zijn collega Mikos Gouka ook. “Het is vreemd om te zien. De manier van spelen van Ueda vergeleken bij Giménez wijst er keer op keer op dat hij het zijn medespelers makkelijker maakt dan de Mexicaan. De Japanner is een aanspeelpunt, kaatst graag en zoekt dan positie voor het doel. Maar ergens lijkt de Japanner ook te blokkeren, zeker als het op scoren aan dreigt te komen”, zo schrijft de clubwatcher.

En dat gebeurde woensdagavond tegen Girona dus opnieuw. Want Ueda kreeg zeker niet alleen vanaf elf met de kans om toe te slaan. “Voor rust verzuimde hij in vrije positie een medespeler te bereiken voor het doel van Girona, na rust treuzelde hij te lang toen Ibrahim Osman hem een kans schonk tijdens een scherpe Rotterdamse counter. Moet Priske extra aandacht aan zijn spits besteden?”, zo vraagt Gouka zich af.

