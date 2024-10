Pijnlijke constatering over het niveau bij Girona - Feyenoord: 'Het is Champions League, maar...'

Sjoerd Mossou was niet onder de indruk van het niveau van de ontmoeting tussen Girona en Feyenoord woensdagavond in speelronde 2 van de Champions League. De verslaggever van het Algemeen Dagblad was dinsdagavond aanwezig bij PSV - Sporting Portugal en concludeert na de twee wedstrijden van de Nederlandse topclubs in het miljardenbal dat het treffen in het Philips Stadion meer in de buurt kwam van het niveau dat in de Champions League wordt gevraagd.

Girona - Feyenoord was een ontmoeting tussen respectievelijk de nummer drie van Spanje en nummer twee van Nederland in het afgelopen seizoen. Maar waar beide ploegen vorig jaar nog veel indruk konden maken, lukte dat in de voorbije weken allesbehalve. Feyenoord worstelt in de Eredivisie en kreeg in speelronde 1 genadeloos klop van Bayer Leverkusen, terwijl Girona vooralsnog geen schim is van de stuntploeg van vorig seizoen en in eigen land momenteel de twaalfde plaats bezet. Dat zowel Girona als Feyenoord er nog niet heel lekker in zit, werd ook woensdagavond tijdens hun onderlinge ontmoeting duidelijk.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Spaanse media zijn compleet verbaasd na Girona - Feyenoord: 'Het was waanzin!'

“Het was sowieso een heel boeiende en leuke wedstrijd om naar te kijken. Een beetje een gekke wedstrijd was het ook”, zo begint Mossou in de AD Voetbalpodcast. Op de vraag van collega Etienne Verhoeff of het ook een ‘goede’ wedstrijd was hoeft de verslaggever niet lang na te denken. “Nee, het was niet echt goed. Van beide kanten niet. Ik was dinsdagavond bij PSV - Sporting en dat was wel echt een wedstrijd van een hoger niveau. Bij Feyenoord zag je dat het aan beide kanten soms een beetje rommelig was.” Maar dat doet volgens Mossou niets af aan de prestatie van Feyenoord. “In orde hoor, zeker in het licht van de afgelopen weken een dikke voldoende, dus daar gaan we ook helemaal niet zuur over doen.”

Europa League of Conference League

Girona moet er daarentegen wel aan geloven. Mossou is geschrokken van hoe de verrassende nummer drie van Spanje in het afgelopen seizoen in de eerste helft voor de dag kwam tegen Feyenoord. “Het was geen typische Champions League-wedstrijd qua niveau. Er ging best wel veel fout, niet voor niets veel eigen doelpunten, al is dat soms ook een beetje pech natuurlijk. Maar er werden veel fouten gemaakt, zeker door Girona in de opbouw. Dat was af en toe dramatisch wat zij deden, dat geloof je gewoon niet.” Etienne Verhoeff doet er nog een schepje bovenop. “Dat zat ik ook te bedenken. Het is Champions League, maar het was bijna Europa League of Conference League als je het aantal ziekenhuisballen zag in dit duel”, zo zegt de presentator.

LEES OOK: Nederlandse kranten beginnen na Girona - Feyenoord allemaal over hetzelfde

Mossou kan zich daar wel in vinden. “Daarom. Je kunt dus niet zeggen dat het een wedstrijd op topniveau was, maar dat maakt voor Feyenoord niks uit”, zo klinkt het. Na de afstraffing tegen Bayer Leverkusen (0-4) en de teleurstellende resultaten in de Eredivisie hadden de Rotterdammers immers een overwinning nodig. En die kwam er. “Het is gewoon een hele belangrijke uitoverwinning. En de eerste in 22 jaar hè”, aldus Mossou.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 De Telegraaf zet vijf lichtpuntjes Feyenoord op een rij na magere seizoensstart

Feyenoord kent een magere seizoensstart, maar toch zijn er wat lichtpuntjes.