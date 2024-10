Nederlandse kranten beginnen na Girona - Feyenoord allemaal over hetzelfde

Feyenoord boekte woensdagavond een even zwaarbevochten als belangrijke overwinning in de Champions League. Ondanks een vroege achterstand en Spaanse storm in de tweede helft trok de formatie van coach Brian Priske op bezoek bij Girona aan het langste eind (2-3). Een broodnodige zege, constateren de binnenlandse media. Bovendien de eerste overwinning in de Champions League buiten de eigen Kuip sinds 2002.

“In Girona flikte Feyenoord iets dat al 22 jaar niet meer was gelukt: een uitwedstrijd winnen in de hoogste clubcompetitie van Europa, de Champions League”, zo schrijft Willem Vissers van de Volkskrant na de bizarre ontmoeting in speelronde 2 van het miljardenbal. “Regen in Spanje, knulligheid, geluk, pech, twee gemiste strafschoppen, blunders, Rotterdamse pijn om de 2-2, uitgerekend van oud-Ajacied Donny van de Beek. En dan toch de jubel van Feyenoord, door een eigen doelpunt van verdediger Ladislav Krjeci, 2-3. Een uitzege in de Champions League, in Girona, voor het eerst sinds 2002, toen in Newcastle.”

Vissers zag een wedstrijd die werkelijk waar alle kanten op kon gaan. Girona opende al binnen twintig minuten de score, maar Feyenoord herpakte zich uitstekend, boog de achterstand snel om en ging alsnog met een voorsprong rusten. In de tweede helft was Girona de bovenliggende partij en was het na de 2-2 eigenlijk wachten op de derde Spaanse treffer, maar de winnende viel aan de andere kant. “Feyenoord had kunnen verliezen van Girona, maar had ook ruimer kunnen winnen. Het was een rare, bizarre wedstrijd in de stromende regen, tot het allerlaatste moment, na een VAR-beslissing over een mogelijke handsbal van Feyenoorder Carranza. Niet gegeven. Opluchting”, zo leest het.

Girona en Feyenoord zorgen voor ‘meeslepend voetbalgevecht’

Van de Beek zou Girona, nadat Timon Wellenreuther eerst nog een strafschop had gepakt, alsnog langs Feyenoord schieten. Girona rook bloed en de winnende had niet onverdiend geweest, maar Feyenoord sloeg in een van de spaarzame uitbraken na de rust toe via een eigen doelpunt en trok daardoor aan het langste eind. Een ‘meeslepend voetbalgevecht’, zo schrijft Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. “Dat leverde Feyenoord en trainer Brian Priske dan eindelijk de overwinning op waar het zo naar snakte. De 2-3 in Girona betekent niet alleen dat Feyenoord in de Champions League weer uitzicht heeft op het bereiken van de knock-outfase, maar vooral dat de storm die richting De Kuip raasde voor even is geluwd”, zo leest het.

Gouka wijst eveneens op de eerste uitoverwinning van Feyenoord in de Champions League sinds hele lange tijd. “De winst werd door de Rotterdammers uiteraard bejubeld en daar was alle reden toe, want de laatste uitoverwinning in de Champions League dateerde al weer van 22 jaar geleden. Toen hielp de Chileen Sebastián Pardo Feyenoord langs Newcastle United”, zo klinkt het. Volgens Gouka zou het Feyenoord ‘tekortdoen’ als ‘alleen de onkunde van Girona zou worden belicht’. “Neem alleen de wijze waarop Quinten Timber zich liet geleden voor de onderbreking. De aanvoerder dook bij een vrije trap gevaarlijk op bij de eerste paal en zijn poging verdween via Yangel Herrera achter keeper Gazzaniga.”

Milambo de ‘verlosser’

Steven Kooijman van De Telegraaf zag dat Feyenoord dankzij de zege op Girona een ‘vloek’ heeft weten te doorbreken. “Want voor de eerste keer sinds 24 september 2002 won de Rotterdamse topclub weer eens op verplaatsing in het kampioenenbal. Destijds was de 20-jarige Sebastian Pardo in Newcastle de verlosser, op Montilivi werd dat een jongen uit de eigen kweek: Antoni Milambo”, zo leest het. De jonge middenvelder schoot Feyenoord in de eerste helft op een 1-2 voorsprong. Ayase Ueda kreeg vervolgens de kans op 1-3, maar hij faalde vanaf elf meter. “En toen waren er pas 35 minuten gespeeld…”, zo zag Kooijman. Uiteindelijk kwam het goed met én voor Feyenoord, ondanks de goal van Donny van de Beek. “Een Hollands goaltje dus, in de regio waar Nederlanders maar wat graag op vakantie gaan. Als dank voor die massale toeristenstroom maakte Girona in de slotfase ook nog via Ladislav Krejci een tweede eigen doelpunt, uit een voorzet van Hancko. De Slowaak kon in de slotfase amper meer lopen, maar Priske had al zijn wissels gebracht. Op hun allerlaatste tandvlees trokken de Rotterdammers de historische zege over de streep.”

