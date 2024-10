Studio Voetbal vreest na opmars Hwang voor het einde van een andere Feyenoorder

De opmars van kan weleens het einde betekenen voor bij Feyenoord, zo denkt Arno Vermeulen. Ruim een jaar geleden kwam Zerrouki voor zo’n zeven miljoen euro van FC Twente naar Feyenoord, maar hij heeft de hoge verwachtingen nooit kunnen waarmaken. Hwang, ook voor zeven miljoen euro gehaald, lijkt echter wel een schot in de roos.

Zondag maakte de Zuid-Koreaanse middenvelder de 2-0 voor Feyenoord tegen FC Twente met een fraai afstandsschot. Guus Hiddink, voormalig bondscoach van Zuid-Korea, is onder de indruk. “Ik ken deze jongen niet, maar hij heeft al wat ervaring in Europa. Ik vind het positief dat hij zich opwerpt als leider. Ik heb met Koreanen gewerkt, het zijn normaal heel bescheiden jongens. Maar ik zag hem een paar keer met zijn handen wijzen naar ploeggenoten.”

Pierre van Hooijdonk ziet dat Hwang in recordtempo is uitgegroeid tot een sleutelspeler bij Feyenoord. “Het is prachtig dat deze speler, die tegen Bayer Leverkusen voor het eerst in de basis stond, in twee of drie wedstrijden de spelverdeler van Feyenoord is geworden. Iedereen levert alle ballen bij hem in. Samen met Timber is hij een beetje de kapitein op het schip.”

Vervolgens wijst Vermeulen naar het verminderde perspectief voor Zerrouki. “Dit is een beetje het einde van Zerrouki, toch?” Van Hooijdonk antwoordt: “Die viel in en was een paar keer ongelukkig. Ze hebben Zerrouki gehaald voor zeven miljoen, Ivanusec voor een soortgelijk bedrag, Ueda voor 8,5 miljoen… Ik denk dat je op geen van die drie spelers nog winst maakt.”

