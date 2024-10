Verbijstering om zuivere speeltijd bij Feyenoord - FC Twente: ‘Dit is krankzinnig weinig’

Feyenoord won zondag in eigen huis met pijn en moeite van FC Twente (2-1). Kenneth Perez benadrukt in Dit was het Weekend van ESPN dat het spel van de Rotterdammers niet overhield en illustreert dat aan de hand van de zuivere speeltijd in de tweede helft.

Feyenoord leidde bij rust comfortabel met 2-0, dankzij doelpunten in de eerste helft van Ayase Ueda en Hwang In-Beom. Na rust had het elftal van trainer Brian Priske het lastig en scoorde FC Twente via Sem Steijn tegen. Perez stipt aan dat Feyenoord alles uit de kast moest halen om op de been te blijven, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een tweede helft die qua zuivere speeltijd slechts 20 minuten 49 seconden duurde.

“Let op, dit is waar Feyenoord van het van moet hebben: 20 minuten en 49 seconden was de zuivere speeltijd in de tweede helft”, stelt de Deense analist. “We zijn het er allemaal over eens dat een helft 45 minuten duurt plus een aantal minuten blessuretijd. 20 minuten en 49 seconden! Het gemiddelde is ongeveer 29 minuten per helft. Dat is eigenlijk natuurlijk ook veel te weinig, maar 20 minuten en 49 seconden…”

“Krankzinnig weinig”, reageert presentator Milan van Dongen “Het kwam niet alleen maar door Feyenoord”, vervolgt Perez, die tussendoor nog wel een sneer uitdeelt aan de Rotterdamse ploeg. “Feyenoord lag in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV ook alleen maar op de grond. Maar Twente deed ook een aantal onhandige dingen die veel tijd in beslag namen. Op dit moment heeft dit Feyenoord dit nodig. Girona-uit (2-3 winst in de Champions League, red.) was ook een rare, krankzinnige, rommelige, gekke wedstrijd. Dat heeft Feyenoord nu even nodig. Hopelijk krijgt Priske iets meer structuur in het spel van Feyenoord.”

Perez benadrukt dat dat laatste broodnodig is. “Feyenoord kwam bovendrijven, maar hoe duurzaam is het? Het moet elke keer uit de tenen komen. Ik snap wel dat dit nu het geval is, omdat Feyenoord erg slecht begonnen is aan het seizoen, maar er zit echt geen voetbal in Feyenoord”, aldus de oud-voetballer.

