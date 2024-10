'Ziggo Sport zegt in negen woorden alles over Slavia - Ajax'

Ajax maakte geen sterke indruk in de eerste helft van de Europa League-wedstrijd tegen Slavia Praag, zo vindt Khalid Boulahrouz. De analist van Ziggo Sport vindt de 0-1 voorsprong niet geheel terecht, want Ajax speelt in zijn optiek slordig.

“Qua aantal kansen is het een terechte tussenstand, maar niet als je kijkt naar het spel. Het is enorm slordig”, zegt Boulahrouz, die een aantal beelden laat zien ter illustratie. Zo leverde Jorrel Hato in de elfde minuut de bal plots in bij Slavia. “Moet je kijken hoe kinderlijk hij hier de bal inlevert! Dit is een beetje het verhaal van de wedstrijd.” Binnen een minuut van dat moment gaven ook Youri Baas en Josip Sutalo de bal eenvoudig weg, zag Boulahrouz.

De beelden van de mislukte passes worden door Ziggo Sport in beeld gebracht met een tekstbalkje waarop staat: ‘Ajax niet goed. Speelt veel naar de verkeerde kleur’. “Een simpele doch steekhoudende samenvatting van de eerste helft”, schrijft voetbaljournalist Maarten Wijffels op X.

Boulahrouz herhaalt dat het spel van Ajax ‘heel slordig’ is. Hij denkt dat Ajax zich in de handen mag wrijven. “Ajax mag echt van geluk spreken dat het tegen een ploeg speelt die voetballend niet heel goed is, maar op zoek is naar fysieke duels, hoge ballen, snelle voorzetten en snelle ingooien.”

