Bijzondere opening van Vandaag Inside: 'Op de mond zoenen doen we achter de schermen!'

Merel Ek heeft maandagavond een staande ovatie gekregen bij de start van de uitzending van Vandaag Inside. De verslaggeefster, die vaak te gast is bij VI, won vorige week donderdag de Televizier-Ring Talent en wordt daarom in het zonnetje gezet door Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen.

Politiek verslaggever kreeg de meeste stemmen in de categorie Televizier-Ring Talent. Ek troefde in de verkiezing Monica Geuze en Estevana Polman af en kreeg de award uitgereikt van Eva Jinek. “Ik wil de kijkers enorm bedanken voor het stemmen en ook het kleine team van collega's uit Den Haag. Ik ga helemaal stuk, dank je wel”, reageerde ze op het winnen van Televizier-Ring Talent.

Bij aanvang van de maandagavonduitzending van Vandaag Inside zweept Genee het publiek op: "Daar zit ze! Merel Ek!", roept de presentator. Een daverend applaus is wat volgt. Derksen haalt vervolgens een groot bos bloemen onder de tafel vandaan en loopt naar Ek.

"Aan mij de eer om Merel te eren. Wij houden de Drentse eer hoog. Ze kunnen niet zeggen we niet dominant aanwezig zijn, die westerlingen!", begint De Snor. "Op de mond zoenen doen we achter de schermen", knipoogt Derksen vervolgens. "Wij doen niet, net als die Hollanders, drie zoenen, maar vijf!", sluit hij af.

Van der Gijp looft Ek

Van der Gijp was eerder al lovend over Ek. “Merel is van die drie ook wel het grootste talent. Polmannetje, dat is gewoon een kwestie van tachtig uur draaien en je maakt er een programma van vijftig minuten van. Dat vind ik geen tv”, vertelt Van der Gijp, die aangeeft Geuze niet goed genoeg te kennen. “Ik heb haar nog nooit iets op tv zien doen.”